快訊

先爆公帑歡送慶生 陳智菡再揭「僑委會安排徐佳青參與僑務會議」高層異議才取消

「被醫師耽誤的歌手」成絕響…朱志生今告別式 心導管室「初衷」藏10年

惜別晚會變徐佳青歡送兼慶生 僑委會揭連署書喊告：皆僑委自發行為

聽新聞
0:00 / 0:00

少子化影響…娃娃車升級「豪經艙」交通擬鬆綁車型規定 拚年底上路

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
娃娃車示意圖，圖非當事車輛。聯合報系資料照
娃娃車示意圖，圖非當事車輛。聯合報系資料照

我國針對娃娃車車型有嚴格規定，為了讓娃娃車選擇更多元，交通部預告修法，參考日本規定，調整走道、安全門、車門及椅背4項規則，力拚年底上路。期盼降低其他車型導入門檻，鼓勵各類車廠投入市場，讓娃娃車也有「豪經艙」不是夢。

交通部表示，目前幼童專用車規範嚴格，為2001年邀集幼教團體及兒少保護團體訂定。多年來，國內原本有兩、三家車廠生產幼童專用車，但2014年起，就僅剩「中華汽車得利卡」一間廠商仍在持續生產。雖然內裝安全持續升級，但車型選擇有限，業界不少人希望可以放寬規定，讓市場有更多元車型可以選擇。

再加上少子化影響，每輛車座位數不再有這麼多的需求，反而是內裝升級，例如配備「豪經艙」或更舒適的座椅等更受市場需求青睞。

交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯指出，台灣對於幼童專用車規範比日本更嚴謹，限制其他車型導入，使得部分大台車輛雖非專門為幼兒專用車設計，但車內空間足夠，若經適當設計、調整，應可符合載運幼童要求，因此參考日本標準並與相關單位討論後，預告修正「車輛型式全審驗管理辦法」。

趙晉緯表示，修正草案主要針對4項規則，包含幼童專用車走道高度由130公分調降為120公分；安全門高度由120公分以上調整為100公分以上；車門高度由120公分調降為100公分；椅背高度則由現行40至45公分，調整為47至49公分，降低幼童專用車導入門檻，並可兼顧幼童安全。

據交通部統計，全台幼童專用車目前約有3500輛，每年汰換需求約300至400輛，單量車價格約80萬元。車主依規定在車輛出場滿10年後必須汰換，教育部也會提供車價40%汰換補助。

娃娃車 少子化 門檻 交通部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

交通部擬修正幼童專用車規範 盼吸引更多車廠投入

台中取締違停車...車內5歲、7歲幼童竟跟著被拖走 警方坦承疏失

台中拖吊違停車內有2幼童 警缺失咎責家長通報社政

南投15輛娃娃車上街遊行 幼教團體喊話：別等出事才補破網

相關新聞

「被醫師耽誤的歌手」成絕響…朱志生今告別式 心導管室「初衷」藏10年

高醫心臟科醫師朱志生本月15日趕回醫院救人途中，不幸車禍身亡，今天舉行告別式，高醫大校長余明隆、高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育發文悼念，除了懷念他救人無數的身影，生前有「大歌王」、「被醫師耽誤的歌手」美譽，難忘他的好歌喉，如今人已遠去，昔日熟悉歌聲再也聽不到了。

颱風停電 ！豬舍疑遭光電板電流竄入 彰化芳苑豬隻被電死損失慘重

彰化縣芳苑鄉一處畜牧場疑因颱風期間停電，隨後發生線路異常、電線走火，強大電流疑似竄入豬舍，造成豬隻大量傷亡。業者初步清點，已有13頭豬死亡，另有53頭母豬癱瘓、跛腳，今天上午獸醫師到場處理時，仍發現受傷豬隻，死亡數恐再增加，初估損失超過數百萬元。

人工淚液狂點結膜紅腫、纖維化 眼科醫揪禍首：防腐劑釀禍

人工淚液拿起來就點也會潛藏風險，小心慎用！一名上班族長時間盯著電腦，每天點用人工淚液超過10次，眼睛卻越點越紅，以為感染結膜炎，就醫發現，竟是防腐劑反覆刺激引發毒性反應，眼科醫師提醒，人工淚液並非想點幾次就點幾次，含防腐劑產品尤要留意。

金門13處文化潛力點齊聚浯江書院！市集、DIY帶民眾玩轉島嶼文化

由文化部指導、金門縣文化局推動的「浯嶼．風起－走進島嶼行動季」今天下午在浯江書院舉辦文化成果市集，集結13處文化潛力點及金門既有兩處百大文化基地「古岡學校」、「王慶雲洋樓」，透過特色商品、在地餐食、DIY體驗及傳統音樂演出，帶領民眾從戰地記憶走進聚落生活、工藝文化與島嶼風景。立委陳玉珍也出席這項活動，她也提及，期盼未來能擴大浯江書院的假日活動，結合觀光發展，讓更多觀光客可以到此看看。

澎湖輪疏運旅客 25、26日往返高雄航班仍有空位

為疏運澎湖往返台灣本島旅客，交通部航港局指出，澎湖輪25日及26日往返高雄航班目前仍有艙位。航班包括25日下午3時30分澎湖往高雄、26日上午9時高雄往澎湖，以及26日下午3時30分澎湖往高雄，建議有搭乘需求的民眾多加利用。

薔琵颱風攪局 長榮航空馬拉松明仍如期舉行、退費延至11月2日

薔琵颱風影響台北市已停班停課2日，不過隨著颱風遠離，2026長榮航空馬拉松明（25）仍如期舉行。但因風雨造成賽道濕滑、樹倒、泥濘等問題，已引發不少跑者疑慮。目前長榮航空馬拉松主辦單位已安排新的物資領取地點，同時也將跑者申請退費的期限展延，內部更加派人力、水車等，趁今日風雨停歇後進入場佈、整理賽道，確保明日賽事順利進行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。