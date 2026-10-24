少子化影響…娃娃車升級「豪經艙」交通擬鬆綁車型規定 拚年底上路

我國針對娃娃車車型有嚴格規定，為了讓娃娃車選擇更多元，交通部預告修法，參考日本規定，調整走道、安全門、車門及椅背4項規則，力拚年底上路。期盼降低其他車型導入門檻，鼓勵各類車廠投入市場，讓娃娃車也有「豪經艙」不是夢。

交通部表示，目前幼童專用車規範嚴格，為2001年邀集幼教團體及兒少保護團體訂定。多年來，國內原本有兩、三家車廠生產幼童專用車，但2014年起，就僅剩「中華汽車得利卡」一間廠商仍在持續生產。雖然內裝安全持續升級，但車型選擇有限，業界不少人希望可以放寬規定，讓市場有更多元車型可以選擇。

再加上少子化影響，每輛車座位數不再有這麼多的需求，反而是內裝升級，例如配備「豪經艙」或更舒適的座椅等更受市場需求青睞。

交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯指出，台灣對於幼童專用車規範比日本更嚴謹，限制其他車型導入，使得部分大台車輛雖非專門為幼兒專用車設計，但車內空間足夠，若經適當設計、調整，應可符合載運幼童要求，因此參考日本標準並與相關單位討論後，預告修正「車輛型式全審驗管理辦法」。

趙晉緯表示，修正草案主要針對4項規則，包含幼童專用車走道高度由130公分調降為120公分；安全門高度由120公分以上調整為100公分以上；車門高度由120公分調降為100公分；椅背高度則由現行40至45公分，調整為47至49公分，降低幼童專用車導入門檻，並可兼顧幼童安全。

據交通部統計，全台幼童專用車目前約有3500輛，每年汰換需求約300至400輛，單量車價格約80萬元。車主依規定在車輛出場滿10年後必須汰換，教育部也會提供車價40%汰換補助。