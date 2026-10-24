「被醫師耽誤的歌手」成絕響…朱志生今告別式 心導管室「初衷」藏10年

高醫心臟科醫師朱志生本月15日趕回醫院救人途中，不幸車禍身亡，今天舉行告別式，高醫大校長余明隆、高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育發文悼念，除了懷念他救人無數的身影，生前有「大歌王」、「被醫師耽誤的歌手」美譽，難忘他的好歌喉，如今人已遠去，昔日熟悉歌聲再也聽不到了。

「今天，送別志生。」余明隆回憶，2009年擔任高雄市立大同醫院籌備處主任，隔年接任院長，當時高醫剛承接大同醫院經營，面對老舊院舍，從拆除整建、耐震補強，到設備建置、醫療團隊組成，所有工作都必須在短短87天內完成。

朱志生當時加入團隊，擔任心臟內科主治醫師，除了門診、住院病人照護，更一肩扛起心導管室籌建及心血管急症救治工作，從設備、人力到急診與加護病房的銜接，每個環節都不能馬虎，只為讓病人送進醫院時，能在第一時間獲得救治。

最讓余明隆難忘的，是2011年心導管室施工時，朱志生與郭炫孚醫師在主基座寫下「初衷」兩字，直到十年後心導管室更新改建，這兩個字才再度被發現。當年一筆一畫留下的，不只是醫師對工作的期許，更是希望每一名危急病患，都能得到及時救治的承諾。

余明隆感性表示，朱志生問診仔細、有耐心，待人沒有架子，即使工作再忙，也願意聽病人把話說完，他不只守在診間，也走進社區宣導心血管疾病防治，近年兩人更攜手投入心肝腎代謝症候群跨領域研究，盼為慢性病患者找到更好的治療方向。

工作之外，朱志生也是大家眼中的開心果，喜歡唱歌，無論忘年會、院慶，只要需要他，總是熱情參與，余明隆說，至今仍記得他拿著麥克風唱歌的模樣，與同仁相聚時的歡笑，如今只能留在回憶裡。

「志生，謝謝你當年的承擔，也謝謝你多年來對病人的照顧、對醫療的付出。」余明隆字字不捨，感謝這位曾並肩奮鬥的老同事，最後以「願你安息」送別昔日戰友。

高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育也發文悼念這位低他12屆的傑出學弟，回憶朱志生曾三度赴岡山演講，幽默風趣、口才極佳，待人熱情，還有一副好歌喉，如今驟逝令人不捨。

王宏育感嘆，朱志生為趕赴醫院救人途中發生意外，若是公務人員便涉及因公認定，呼籲主治醫師盡早納入勞基法及勞保保障，讓醫師不幸因執勤發生事故時，家屬能獲得更完善照顧。

朱志生15日晚間接獲急性心肌梗塞病患急救任務，騎機車趕回醫院，行經鼓山區博愛一路433巷時，疑為閃避竄出街貓摔車重傷，送醫搶救一夜，隔天仍傷重不治，享年55歲。