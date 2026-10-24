颱風停電 ！豬舍疑遭光電板電流竄入 彰化芳苑豬隻被電死損失慘重

彰化縣芳苑鄉一處畜牧場疑因颱風期間停電，隨後發生線路異常、電線走火，強大電流疑似竄入豬舍，造成豬隻大量傷亡。業者初步清點，已有13頭豬死亡，另有53頭母豬癱瘓、跛腳，今天上午獸醫師到場處理時，仍發現受傷豬隻，死亡數恐再增加，初估損失超過數百萬元。

業者表示，昨天颱風期間停電，之後不明原因發生電線走火，疑與場內太陽能設備電流異常有關。當時豬舍內突然傳出豬隻慘叫聲，隨後發現多頭豬隻倒地，當場有5頭死亡，其他豬隻則出現腿軟等異常狀況，之後陸續死亡。

業者指出，疑似發生異常的線路位於電線桿下方、連接至廠區太陽能設備的線路，事故發生後，強大電流疑似竄入豬舍，導致場內兩棟豬舍的豬隻受到波及，現場情況慘重。

經初步清點，目前死亡的13頭豬隻，包括12頭懷孕母豬及1頭公豬，另有53頭母豬癱瘓或跛腳。業者為降低後續損失，已緊急聯繫淘汰車協助載運及清理，但受傷豬隻在處理過程中仍陸續出現不適。