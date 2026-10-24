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診所抗生素使用攀升 醫：黃鼻涕不代表細菌感染 抗生素反增抗藥性風險

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
抗生素使用量近年增加，診所尤其明顯。圖／AI生成 何惠華
抗生素使用量近年增加，診所尤其明顯。圖／AI生成 何惠華

抗生素使用量近年增加，診所尤其明顯。根據疾管署資料，近10年全國抗生素使用量呈現上升趨勢，其中又以診所最高，上升幅度達51%。中國醫附醫感染管制中心副院長黃高彬指出，許多民眾以為有黃鼻涕就是細菌感染，要求醫師開抗生素，但一般感冒多是鼻病毒，抗生素不僅無效，更衍生不必要的負擔和抗藥性風險

疾管署「2024年台灣抗生素使用量監視年報」顯示，從2015年至2024年，全國抗生素使用量密度呈現上升趨勢，若以院所層級來看，又以診所使用量密度（DDD／千人日）（DDD，Defined Daily Dose，每人每日標準劑量）最高，上升幅度也最大，從8.8上升至13.3，10年來增幅51%，恐增加國人抗藥性威脅。

黃高彬提醒，許多民眾感冒到診所看診，以為有黃色鼻涕就是細菌感染，要求醫師開抗生素。但這是不正確的觀念，黃高彬指出，鼻腔本來就不是無菌環境，鼻涕接觸到外來的細菌、髒污，可能就會變成黃色，但不代表鼻腔細菌感染。

黃高彬表示，一般感冒通常是由鼻病毒等病毒引起，即使吃了抗生素，也對病毒沒有治療效果，無法縮短病程，反而增加不必要的藥物暴露及抗藥性風險。

黃高彬說明，細菌感染的症狀包括紅、腫、熱、痛，像是捏鼻子時有明顯痛感、發燒、畏寒、整體精神狀況變差等狀況。中耳炎、鼻竇炎一開始可能是病毒感染，但後來才合併細菌感染，出現黃綠褐色鼻涕超過七天、有明顯臭味，醫師才可能再評估是否要開立抗生素。一旦醫師開立抗生素療程，民眾不可自行停藥，否則容易復發或產生抗藥性。

黃高彬表示，過去醫療資源較不發達時，小孩子感冒沒有及時看診，就比較容易發生中耳炎或鼻竇炎，但現在孩子生得少、醫療資源較完善，孩子一感冒，父母就帶來看診，其實併發中耳炎、鼻竇炎的機會相對少，使用抗生素的機會也不多。

現在有很多父母已經有正確觀念。黃高彬指出，他在門診常常碰到家長，知道抗生素無法治療病毒感染，也了解抗藥性風險，所以會主動提出，希望不要在非必要的情況下就幫孩子開立抗生素。他呼籲，民眾不要為了治療感冒，就要求醫師開抗生素，減少不必要的身體負擔。

抗藥性 抗生素 風險 疾管署

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