薔琵颱風攪亂航班 桃機上午8時後逐步恢復起降

薔琵颱風逐漸遠離，桃園國際機場今天航班陸續恢復正常，但颱風過境仍造成部分長程航班延誤。桃園機場公司預估，今天全日航班起降共607架次，其中到場335架次、離場272架次，受航班異動及後續回補影響，出入境旅客自上午8時起陸續湧現，預估下午1時至4時將迎來疏運高峰。

薔琵颱風今天清晨掠過宜蘭南方澳近海，隨後強度逐漸減弱、暴風圈持續縮小，各地風勢明顯趨緩。不過，颱風外圍環流及強勁陣風仍影響桃園機場航機起降，原定清晨5時左右抵達的北美、歐洲等長程航班，多數調整時程，延後至上午8時過後才陸續返台。

今天清晨，新竹外海有多架歐美長程航班在空中盤旋等待，從雷達飛行軌跡可見，部分航機在外海空域繞行約3至4圈，等待適當時機進場。部分班機嘗試降落時，因遭遇強烈低空風切、風勢過大，基於飛航安全考量執行重飛。

直到上午8時起，桃園機場空域天候逐步好轉，原先在新竹外海及淡水外海盤旋等待的班機，才陸續獲准進場並順利降落。

機場公司提醒，今天仍有部分表定航班受到影響，旅客出發前應先向航空公司確認最新航班動態，接機民眾也應留意航班異動資訊，並預留充足交通及機場作業時間，以免行程受到影響。

上午航班恢復後第一航廈出境人潮湧現。記者季相儒／攝影

航班受影響的旅客也到現場排隊改票。記者季相儒／攝影