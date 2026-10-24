人工淚液狂點結膜紅腫、纖維化 眼科醫揪禍首：防腐劑釀禍

人工淚液拿起來就點也會潛藏風險，小心慎用！一名上班族長時間盯著電腦，每天點用人工淚液超過10次，眼睛卻越點越紅，以為感染結膜炎，就醫發現，竟是防腐劑反覆刺激引發毒性反應，眼科醫師提醒，人工淚液並非想點幾次就點幾次，含防腐劑產品尤要留意。

大仁科技大學藥學系教授、眼科醫師洪啟庭表示，人工淚液能潤滑眼表、舒緩乾澀，但長期、高頻率接觸，可能刺激眼表、傷害角膜上皮，他收治的這名上班族工作離不開電腦，只要眼乾就補點，一天超過10次，直到白眼珠充血求診，問診發現與頻繁使用含防腐劑人工淚液有關。

洪啟庭指出，部分人工淚液含有防腐劑，可降低開封後細菌滋生風險，但臨床上，患者長時間使用含防腐劑產品，角膜下半部在螢光染色檢查下，出現密密麻麻點狀上皮缺損，另有乾燥症患者經年累月點藥，後來眼球轉動困難，檢查發現結膜嚴重纖維化，且已與下眼瞼黏連，只能手術處理。

洪啟庭建議，中重度乾眼症、眼部手術後或角膜已有傷口者，應由醫師評估使用無防腐劑產品，隱形眼鏡族則須確認產品是否適合配戴期間使用，不能只看到「人工淚液」四個字，就直接往眼睛裡點。

無防腐劑也不代表能隨意留著反覆使用，單支包裝開封後，應依產品標示使用及丟棄，別為省錢留到隔天；點藥時也要避免瓶口碰觸眼睛、睫毛或手指，以免汙染。

洪啟庭說，選購時，保濕成分同樣是重點，玻尿酸有助保水，聚乙烯醇等高分子成分可增加潤滑、延長水分停留時間，但哪種配方適合，須看個人眼表狀況。

他也提醒，若長期每天點用超過4次，出現充血、疼痛、視力模糊，應盡速就醫並確認乾澀原因，避免不斷補點、越點越不舒服。

乾燥症患者點用人工淚液，小心結膜嚴重纖維化。圖／洪啟庭提供