短效胰島素9月起停止供應⋯食藥署專案進口波蘭藥替代 籲勿以針具抽取

因應胰島素短缺，諾和諾德公司短效型胰島素藥品將在9月起停止供應，衛福部緊急啟動徵求，並於近期發函醫師公會、藥師公會等單位，要求轉知醫療人員於短缺期間，如非緊急情況，不宜使用針筒抽取筆型胰島素施打。醫師指出，臨床上不會將同一筆型胰島素，分別抽取給不同病人使用，不過，其末端有一「死腔」殘留少量藥液，但即使抽取使用，也只能多用一天，無助解決短缺情況。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說，日前接獲諾和諾德公司通報，該公司短效型胰島素將於今年9月停止供應，為確保臨床用藥需求，啟動公開徵求作業，並徵得短效型胰島素專案輸入並啟動供應，目前國內短效型胰島素供應無虞。這款專案輸入短效型胰島素，係台康生技股份有限公司自波蘭輸入，其製造商為「Bioton S.A.」，自今年6月起開始供應國內使用。

筆型胰島素是為病人設計，可依所需劑量直接設定並進行注射，具有操作便利及給藥準確等優點。黃玫甄說，為確保病人用藥安全，並兼顧醫療人員臨床操作便利性，食藥署建議胰島素藥品應依核准仿單及注射裝置原設計方式使用，使用一般針筒自筆型胰島素裝置抽取藥液，不僅增加醫療人員操作程序，亦不符合該產品仿單及原設計之使用方式，可能增加劑量誤差及操作上的風險。

高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育表示，近期國內診所爆出因針具使用，引發的C型肝炎群聚事件，研判衛福部為此「先打預防針」，提醒各醫療院所別讓病人共用筆型胰島素，這類裝置上設有刻度，病人每次用藥時以皮下注射方式，施打一刻度劑量，同常為一天施打一次，且開立後筆型胰島素通常放在病人家中，少有病人在診所施打，且若藥品真的短缺，以空針抽取也解決不了問題。

王宏育說，筆型短效胰島素在刻度完全施打完畢後，在醫材末端有一「死腔」，會殘留少數藥液，可利用空針抽取使用，但此做法並不衛生，也非原廠建議，如今衛福部也表達反對，且即使抽取使用，也只能給一位病人多用一天，且短效型胰島素為健保給付藥品，理論上不會有人如此節省，除非患者出國旅遊，回台時不幸機場封閉，又有醫師在場協助，才會實施這類作法。