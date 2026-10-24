台中颱風假風雨平緩 七期百貨龍頭湧入血拼人潮

受颱風影響，台中市今天停班停課，但隨著風雨轉趨平緩，七期兩大百貨龍頭新光三越台中中港店與台中大遠百宣布正常營業，立刻吸引大批民眾前來消費。上午營業時間未到，周邊的台灣大道與惠中路便湧入排隊車潮，停車場入口更是大排長長車龍。

百貨門市一開，排隊等候的民眾魚貫而入。不少民眾全家大小總動員，直奔美食街與餐廳用餐，讓美食區瞬間一位難求。除了品嚐美食，各大精品專櫃、服飾配件與家電區也湧現人潮，適逢促銷活動期間，許多民眾手持發票與購物袋瘋狂血拼，讓櫃姐忙得不可開交。

「本來以為颱風天只能待在家，沒想到今天風雨不大，百貨公司又有開，就順便帶家人出來吃飯逛街！」民眾李先生笑著表示。也有年輕族群相約前來百貨影城看電影，打發多出來的假期。氣象局與業者仍特別提醒，雖然百貨公司提供舒適的室內娛樂場所，但颱風外圍環流影響仍在，民眾出門購物或返家途中仍須多加留意路況，注意自身安全。

受颱風影響，台中市今天停班停課，但隨著風雨轉趨平緩，七期兩大百貨龍頭——新光三越台中中港店與台中大遠百宣布正常營業，立刻吸引大批民眾前來消費。上午營業時間未到，周邊的台灣大道與惠中路便湧入排隊車潮，停車場入口更是大排長長車龍。 記者黃仲裕／攝影

新光三越中港店美食區一位難求。美食區一位難求。記者黃仲裕／攝影

百貨門市一開，排隊等候的民眾魚貫而入。不少民眾全家大小總動員，直奔美食街與餐廳用餐。美食區瞬間一位難求。記者黃仲裕／攝影

台中雨勢趨緩，民眾外出採買。 記者黃仲裕／攝影

經過一夜風雨，七期有住宅區停車場出入口遭到倒塌的樹木擋道。記者黃仲裕／攝影

台中市今天停班停課，但隨著風雨轉趨平緩，民眾外出購物。 記者黃仲裕／攝影