住飯店注意！櫃台「大聲報房號」別忽略 專家急喊：立刻換房
出國旅遊入住飯店，除了考量住宿品質與地點，個人安全也不容忽視。美國旅遊作家艾略特（Christopher Elliott）近日撰文提醒，若辦理入住時，櫃台人員在大廳大聲唸出房間號碼，旅客最好直接要求更換房間，避免住宿位置被陌生人掌握。專家指出，即使入住高級飯店或五星級度假村，也不代表毫無安全風險，房號外洩、房卡保管不當及門窗未確實上鎖，都可能讓旅客成為有心人士的目標。
美國資深飯店總經理蘭伯特（Steven Lambert）建議，旅客若發現櫃台人員當眾報出房號，應立即提出換房要求，無須擔心被認為是故意刁難。安全風險顧問盧（Daniel Loo）也提醒，有些旅客會將印有房號的房卡套交給行李員，卻忽略個人住宿資訊可能因此曝光。一旦陌生人得知確切房號，就可能趁旅客外出時伺機行竊，甚至衍生其他安全問題，因此房號應視為重要的個人隱私。
報導中也分享一起令人捏把冷汗的事件。女子多林格（Lindsay Dollinger）前往多明尼加出差期間，搭乘飯店接駁車時，曾向司機透露自己的房間號碼及獨自入住的情況。沒想到隔天深夜，竟有一名不明人士持鑰匙嘗試開啟她的房門，甚至用力推門並要求進入。所幸多林格事先扣上房門內側的安全鎖，對方才無法闖入。飯店事後雖解釋，當時是保全人員例行巡查，但多林格表示自己並未提出任何求助，讓這起事件增添疑慮，也凸顯隨意透露住宿資訊可能帶來的風險。
除了房號外洩，陽台門窗沒有鎖好，同樣可能讓竊賊有機可乘。另一名女遊客福克斯（Nala Fox）入住牙買加一間五星級度假村時，午睡前沒將陽台落地窗確實關好，醒來後便發現隨身行李與護照全數遭竊。專家提醒，即使住在高樓層，也不能因此掉以輕心，竊賊可能利用相連的陽台攀爬進入客房。保全公司總裁奧薩克（Joe Orsak）則指出，旅客度假時容易放鬆警戒，甚至把房卡隨手放在泳池旁的躺椅上，讓住宿場所成為竊賊容易下手的目標。
資安專家梅斯特（Dave Meister）表示，房卡相當於進入客房的通行證，除了部分老舊磁條卡可能遭側錄複製，房卡遺失卻未及時通報、遭人以話術要求櫃台補發房卡，或陌生人尾隨進入管制區域，也都是潛在漏洞。禮儀專家葛羅茲（Lisa Mirza Grotts）因此提醒，旅客應妥善保護房號及個人住宿資訊，避免向陌生人透露行蹤，也不要在社群平台即時公開住宿地點。
為降低住宿期間的安全風險，專家建議旅客掌握4項自保原則：
第一，進出房間後確認門鎖確實扣上，在房內時也應使用門閂或安全鎖
第二，將護照、現金及貴重物品妥善收好，必要時放入房內保險箱，避免放在顯眼處或公共區域
第三，無論入住哪個樓層，離開房間或就寢前都要確認陽台門窗已上鎖
第四，避免向陌生人透露房號、獨自入住等資訊，也不要透過社群平台即時打卡，暴露自己的住宿位置。
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