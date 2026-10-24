吃抗生素後全身無力、冒冷汗 醫揭恐是「血糖異常」3類人需注意

不少民眾感染細菌後，經醫師評估使用抗生素，待發燒、疼痛等症狀逐漸改善，卻仍感到頭暈、冒冷汗、全身無力，以為是生病後體力尚未恢復。醫師提醒，除了感染本身，部分抗生素也可能影響血糖、水分及電解質平衡，尤其糖尿病、腎功能不佳或同時服用多種藥物的患者，更應留意身體變化，必要時應回診評估。

2026年發表於國際「抗生素」（Antibiotics）期刊的一篇研究綜述指出，抗生素除了對抗細菌，部分藥物也可能帶來其他生理影響。例如，部分氟喹諾酮類抗生素可能造成血糖異常；克拉黴素若與特定降血糖藥物併用，也可能增加低血糖風險。患者若在感染期間食慾不振、進食量減少，卻持續使用原有降血糖藥物，更應注意血糖變化。

精準預防醫學會理事長張家銘表示，低血糖可能出現頭暈、手抖、心悸、冒冷汗等症狀，容易與感染後的疲倦混淆。糖尿病患者若出現上述情形，應盡快測量血糖；若意識不清、抽搐或無法正常吞嚥，應立即尋求緊急醫療協助，不可勉強餵食。

張家銘說，除了血糖，部分抗生素也可能影響體內水分及電解質平衡。研究指出，部分藥物可能與低血鈉等異常有關，而某些藥物在特定患者身上也可能增加高血鉀風險。尤其腎功能下降者，部分藥物可能需要依腎功能調整劑量；若同時服用可能影響血糖或血鉀的藥物，要特別注意。另抗生素也可能改變腸道菌相，部分患者會出現腹瀉、腹脹或排便習慣改變。

同樣一種抗生素，進入不同的身體，可能產生不同的反應，不過張家銘建議，首先應維持適當營養攝取，若胃口不好，可少量多餐，選擇粥、蒸蛋、豆腐及魚肉等容易入口的食物，避免因害怕血糖升高而完全不吃澱粉。糖尿病患者若進食量明顯減少，應加強血糖監測，並與醫療人員討論是否需要調整用藥，切勿自行停藥或減藥。

其次，發燒、流汗或腹瀉時應適度補充水分，但不是喝得愈多愈好，張家銘說，有心臟病、腎臟病或曾有低血鈉問題者，應依醫療建議調整飲水量。感染症狀改善後，也應循序恢復活動，避免剛退燒就立刻進行高強度運動，並維持規律睡眠。

張家銘表示，抗生素是治療特定細菌感染的重要藥物，民眾不必因為可能的副作用而拒絕必要治療，但應依醫囑使用，不自行停藥或更換藥物。若有慢性病或同時服用多種藥物，應主動告知醫師；用藥期間若出現異常症狀，也應及時評估，才能兼顧感染控制與身體恢復。