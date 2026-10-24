快訊

MLB／9局下隱形失誤有驚無險！釀酒人險勝光芒拚隊史首冠跨出第一步

誰家屋頂飛走了？強風掀翻基隆民宅鐵皮...高掛高壓電塔電線上

伊朗密謀暗殺美外交官！情報揭計畫進入後期 美急撤使館人員

聽新聞
0:00 / 0:00

工業氧混醫用氧871桶流入醫院 醫揭差異：關鍵非濃度不足而是「雜質」

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
台中地檢偵辦非法氣體案，發現有大量工業用液氧、二氧化碳，被出貨至醫療機構、大型賣場。醫師說明，工業用氧沒有經過嚴格品管程序，可能混入雜質，影響病人安全。圖／檢方提供
台中地檢偵辦非法氣體案，發現有大量工業用液氧、二氧化碳，被出貨至醫療機構、大型賣場。醫師說明，工業用氧沒有經過嚴格品管程序，可能混入雜質，影響病人安全。圖／檢方提供

台中不肖業者涉嫌將工業用液態氧混合醫用液態氧，販售給5家醫療及長照機構，遭台中地檢署起訴。高雄長庚麻醉部教授級主治醫師吳紹群指出，工業用氧問題不在於濃度，而是製造過程可能混入雜質，病人若吸入雜質，恐造成呼吸道或肺部傷害。

源吉氣體公司的醫用氧氣製造許可證，在2020年已經註銷，負責人黃男與其妻女卻在2021年3月25日至2024年9月25日間，將工業用液氧填充至醫用液氧空桶，與合法醫用液氧混合出貨，一共販售給5家醫療和長照機構，共2944桶，其中以工業用液氧假冒醫用液氧者多達871桶。台中地檢署昨天依藥事法起訴黃男等17人，並建議法院重罰黃男和4家公司共1億2千萬元罰款。

吳紹群指出，工業用氧氣濃度不一定比醫用氧低，因此核心風險不在「氧濃度不足」，而在「缺乏藥品級品管」。工業用氧沒有逐批雜質檢驗，可能帶入雜質，又沒有批號可以追溯，鋼瓶也不是專用的，若曾裝過氮氣、氬氣，都會大幅影響病人安全。

患者若長時間使用不合標準的氧氣，會累積暴露量，吳紹群說明，新生兒、ICU、高流量氧氣鼻導管治療 （HFNC）及呼吸器病人最容易受影響，尤其一氧化碳（CO）中毒、貧血或冠心病病人更承受不起。

吳紹群表示，工業用氧充填過程可能殘留臭氧、碳氫化合物、油氣微粒或粉塵，吸入後可能引起急性化學性支氣管炎、肺部發炎、肺水腫，甚至呼吸衰竭。尤其在低流量或閉鎖式麻醉迴路中，一氧化碳、氮氣、氬氣等無法被代謝的成分會逐步累積。在高壓氧艙中，雜質的分壓更隨艙壓倍增。

吳紹群說明，以符合歐洲藥典的醫用氧產品為例，規格為氧氣純度99.5%，二氧化碳（CO2）小於等於300ppm、一氧化碳小於等於5ppm、水分小於等於67ppm，但工業用氧不會進行這樣的逐批放行檢驗。美國FDA統計，1996至2006年間，醫療氣體誤用事件至少造成8死18重傷，原因包括病人被給予工業氣體、工業氣體誤接到醫療氧氣系統，以及鋼瓶殘留工業清潔溶劑。

因此，醫院在實務上也應有固定流程確認氣體安全。吳紹群指出，醫療機構驗收貨品時，應核對藥品許可證字號、批號與檢驗成書；醫用氣體和工業氣體應分區存放；且禁止調整或更換氧氣氣瓶的轉接頭；在更換氣源或維修設備後，可以氧氣分析儀測量出口。

吳紹群提醒，臨床上，若多名病人同時出現原因不明的低血氧、吸入氧濃度與設備設定不符、異味或呼吸道刺激，應立即評估供氧來源及設備是否異常。若懷疑氣源有問題，應立即懷疑氣源，改用確認來源的氧氣，封存可疑鋼瓶，並通報衛生主管機關。

雜質 醫院 台中 長照

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

醫師：工業用氧氣純度不足 含甲烷、一氧化碳

拿工業二氧化碳假冒食品級...上千瓶流入好市多、IKEA 檢起訴求重刑

工業液氧假冒醫用、5機構受害 檢求重刑

工業二氧化碳假冒食品級...好市多、IKEA中鏢 醫示警：含2物恐傷身

相關新聞

工業氧混醫用氧871桶流入醫院 醫揭差異：關鍵非濃度不足而是「雜質」

台中不肖業者涉嫌將工業用液態氧混合醫用液態氧，販售給5家醫療及長照機構，遭台中地檢署起訴。高雄長庚麻醉部教授級主治醫師吳紹群指出，工業用氧問題不在於濃度，而是製造過程可能混入雜質，病人若吸入雜質，恐造成呼吸道或肺部傷害。

惡性腫瘤連44年居國人十大死因之首 內政部：排除後平均增3.7歲

內政部今公布「114年特定死因除外之簡易生命表」，114年國人一般平均壽命為81.27歲，若排除惡性腫瘤因素，可增加3.70歲，提升至84.97歲，為十大死因中影響最大者；若排除心臟疾病及肺炎，則可分別提升1.54歲及1.13歲，其餘死因對平均壽命的影響均在1歲以內。

大洋洲萬那杜群島規模7.2強震 太平洋地區恐引發海嘯威脅

台灣時間今天上午10時31分，大洋洲萬那杜群島發生規模7.2地震，中央氣象署發布海嘯消息，獲太平洋海嘯警報中心通報，該中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。

廣告常說「膝蓋痛不要忍」專科醫提醒治膝痛要依個別病況沒有秘方

膝蓋疼痛常難以忍受，各種藥物、醫療廣告滿天飛，專科醫師提醒民眾、因應膝痛方法多，不要迷信秘方或特定療法病急亂投醫，應與醫師詳細討論、依個別病況精準評估決定處方。

花東凌晨焚風範圍廣且強度高、延續時間長 鄭明典憂1事

薔琵颱風外圍環流沉降影響，花蓮縣及台東縣已有焚風發生，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，今天凌晨焚風範圍廣、強度高、延續時間也長。「關心的是，不知是否造成果樹損傷？」

全台百貨10月24日營業最新整理！誰正常開、誰延後一次看

颱風薔琵持續影響台灣，24日北部多家百貨公司及購物中心調整營業時間，包括新光三越、遠東SOGO、台北101、京站及華泰名品城等均延後至下午2時開門，遠百及三井旗下北部商場則延後至下午1時營業；Global Mall環球購物中心全台八店維持正常營運，遠百中南部多數據點及三井中南部商場也照常營業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。