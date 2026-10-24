工業氧混醫用氧871桶流入醫院 醫揭差異：關鍵非濃度不足而是「雜質」

台中不肖業者涉嫌將工業用液態氧混合醫用液態氧，販售給5家醫療及長照機構，遭台中地檢署起訴。高雄長庚麻醉部教授級主治醫師吳紹群指出，工業用氧問題不在於濃度，而是製造過程可能混入雜質，病人若吸入雜質，恐造成呼吸道或肺部傷害。

源吉氣體公司的醫用氧氣製造許可證，在2020年已經註銷，負責人黃男與其妻女卻在2021年3月25日至2024年9月25日間，將工業用液氧填充至醫用液氧空桶，與合法醫用液氧混合出貨，一共販售給5家醫療和長照機構，共2944桶，其中以工業用液氧假冒醫用液氧者多達871桶。台中地檢署昨天依藥事法起訴黃男等17人，並建議法院重罰黃男和4家公司共1億2千萬元罰款。

吳紹群指出，工業用氧氣濃度不一定比醫用氧低，因此核心風險不在「氧濃度不足」，而在「缺乏藥品級品管」。工業用氧沒有逐批雜質檢驗，可能帶入雜質，又沒有批號可以追溯，鋼瓶也不是專用的，若曾裝過氮氣、氬氣，都會大幅影響病人安全。

患者若長時間使用不合標準的氧氣，會累積暴露量，吳紹群說明，新生兒、ICU、高流量氧氣鼻導管治療 （HFNC）及呼吸器病人最容易受影響，尤其一氧化碳（CO）中毒、貧血或冠心病病人更承受不起。

吳紹群表示，工業用氧充填過程可能殘留臭氧、碳氫化合物、油氣微粒或粉塵，吸入後可能引起急性化學性支氣管炎、肺部發炎、肺水腫，甚至呼吸衰竭。尤其在低流量或閉鎖式麻醉迴路中，一氧化碳、氮氣、氬氣等無法被代謝的成分會逐步累積。在高壓氧艙中，雜質的分壓更隨艙壓倍增。

吳紹群說明，以符合歐洲藥典的醫用氧產品為例，規格為氧氣純度99.5%，二氧化碳（CO2）小於等於300ppm、一氧化碳小於等於5ppm、水分小於等於67ppm，但工業用氧不會進行這樣的逐批放行檢驗。美國FDA統計，1996至2006年間，醫療氣體誤用事件至少造成8死18重傷，原因包括病人被給予工業氣體、工業氣體誤接到醫療氧氣系統，以及鋼瓶殘留工業清潔溶劑。

因此，醫院在實務上也應有固定流程確認氣體安全。吳紹群指出，醫療機構驗收貨品時，應核對藥品許可證字號、批號與檢驗成書；醫用氣體和工業氣體應分區存放；且禁止調整或更換氧氣氣瓶的轉接頭；在更換氣源或維修設備後，可以氧氣分析儀測量出口。

吳紹群提醒，臨床上，若多名病人同時出現原因不明的低血氧、吸入氧濃度與設備設定不符、異味或呼吸道刺激，應立即評估供氧來源及設備是否異常。若懷疑氣源有問題，應立即懷疑氣源，改用確認來源的氧氣，封存可疑鋼瓶，並通報衛生主管機關。