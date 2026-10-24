廣告常說「膝蓋痛不要忍」專科醫提醒治膝痛要依個別病況沒有秘方

膝蓋疼痛常難以忍受，各種藥物、醫療廣告滿天飛，專科醫師提醒民眾、因應膝痛方法多，不要迷信秘方或特定療法病急亂投醫，應與醫師詳細討論、依個別病況精準評估決定處方。

台南市立安南醫院細胞治療中心醫師方彥博表示，不少中高齡民眾膝蓋疼痛、上下樓梯卡卡，甚至蹲下後難以起身，常以為只是年長老化所致，其實也可能與「骨關節炎（退化性關節炎）」相關。

方彥博指出，因軟骨及周邊關節組織逐漸退化後常伴隨疼痛、腫脹、僵硬及活動受限等症狀，若未及早介入，關節軟骨持續磨損甚至變形，嚴重影響行走與生活品質。

他說，健康的關節軟骨如同避震墊，覆蓋於骨骼末端吸收衝擊及減少摩擦。但軟骨本身缺乏血管，一旦受傷磨損，自我修復能力極有限。骨關節炎不只是「軟骨磨光」，而是軟骨、軟骨下硬骨、滑膜及韌帶組織等整個關節的慢性病變。因而治療方式須依患者症狀及疾病嚴重度來選擇客製化的治療策略。

方彥博指出，目前膝關節骨關節炎治療以生活作息調整、體重控制、適當運動與下肢肌力訓練為基礎，並視病況搭配藥物及局部注射治療如玻尿酸、PRP等，但各項治療的實證支持程度及適用條件不同，須由醫師審慎評估。若症狀持續惡化，則可依年齡、關節損傷程度與功能需求，評估保膝手術或人工關節置換（半膝或全膝）等方式治療。

他說，因再生醫療發展，間質幹細胞(MSCs)相關研究成為近年關節退化治療探索方向。間質幹細胞可由骨髓或脂肪組織等來源取得，具有分化潛能與免疫調節特性，但應用於骨關節炎的療效與長期安全性仍有待更多臨床實證。細胞治療並非「打一針就能長回整片新軟骨」，也非所有患者適用，鞥嗯嗯嗯嗯嗯嗯治療須符合現行再生醫療法規及核准條件，並由專業醫療團隊審慎評估。

關節損耗程度、活動強度、症狀及生活需求因人而異，沒有單一治療適合所有患者。方彥博呼籲大家平時維持理想體重、加強大腿肌力例如股四頭肌訓練，是保護膝蓋重要方式，若膝痛持續、步態不穩或活動受限，切勿盲目忍痛或輕信偏方，應及早至骨科門診接受專業評估，與醫師共同討論適合自身病況的治療策略。