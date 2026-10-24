花東凌晨焚風範圍廣且強度高、延續時間長 鄭明典憂1事

薔琵颱風外圍環流沉降影響，花蓮縣及台東縣已有焚風發生，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，今天凌晨焚風範圍廣、強度高、延續時間也長。「關心的是，不知是否造成果樹損傷？」

台東縣成功鎮的叭嗡嗡氣象站今天凌晨3時20分出現39.3度極端高溫，其次高溫是台東縣成功鎮成功氣象站38.2度、台東縣東河鄉東河氣象站38.0度。鄭明典表示，台東的焚風比較常見，由台東延伸到整個花東縱谷，這樣的焚風規模不常見。

中央氣象署發布高溫資訊，今天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣為黃色燈號。避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。