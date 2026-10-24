光復節連假 桃機受颱風影響取消航班、旅運人次降低

內政部今公布「114年特定死因除外之簡易生命表」，114年國人一般平均壽命為81.27歲，若排除惡性腫瘤因素，可增加3.70歲，提升至84.97歲，為十大死因中影響最大者；若排除心臟疾病及肺炎，則可分別提升1.54歲及1.13歲，其餘死因對平均壽命的影響均在1歲以內。

2026-10-24 10:26