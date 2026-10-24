惡性腫瘤連44年居國人十大死因之首 內政部：排除後平均增3.7歲

內政部今公布「114年特定死因除外之簡易生命表」，114年國人一般平均壽命為81.27歲，若排除惡性腫瘤因素，可增加3.70歲，提升至84.97歲，為十大死因中影響最大者；若排除心臟疾病及肺炎，則可分別提升1.54歲及1.13歲，其餘死因對平均壽命的影響均在1歲以內。

內政部表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響，運用衛福部114年國人前十大死因死亡人數，編算排除特定死因後的平均壽命，並與一般平均壽命進行比較。兩者壽命差距愈大，代表該死因對國人平均壽命的影響愈大。

內政部指出，惡性腫瘤已連續44年居國人十大死因之首，114年死亡人數為5萬4838人，占所有死因死亡人數比率27.48%。值得注意的是，排除死因為惡性腫瘤的平均壽命與一般平均壽命差距，已由104年4.10歲縮小至114年3.70歲，顯示惡性腫瘤對國人壽命的影響程度略有減緩。

肺炎已連續10年位居國人十大死因第3位，114年死亡人數較113年增加209人、增幅1.21%。若排除肺炎死因，國人平均壽命可增加1.13歲，與108年並列歷年最高紀錄。

從性別觀察，十大死因中，除糖尿病、高血壓性疾病，與腎炎、腎病症候群及腎病變3類死因外，男性減損的平均壽命皆高於女性。其中，男性因事故傷害減損壽命0.75歲，明顯高於女性0.36歲。

內政部表示，男、女性主要死因對平均壽命的影響呈現差異，可能與從事職業、生理條件、飲食保健或生活習慣等因素有關。

若排除惡性腫瘤因素，可增加3.70歲，提升至84.97歲，為十大死因中影響最大者。圖／內政部提供