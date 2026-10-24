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乳癌治療隔多久可懷孕？醫曝需完整評估：月經恢復仍可能喪失生育功能

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一名39歲女性2年前確診乳癌，擔心治療影響生育能力，經醫療團隊評估後，先進行取卵療程，並與先生精子受精後，培養成胚胎冷凍。接受癌症治療2年後，取回胚胎解凍植入，最終順利懷孕。圖／宜蘊診所提供
一名39歲女性2年前確診乳癌，擔心治療影響生育能力，經醫療團隊評估後，先進行取卵療程，並與先生精子受精後，培養成胚胎冷凍。接受癌症治療2年後，取回胚胎解凍植入，最終順利懷孕。圖／宜蘊診所提供

一名39歲女性2年前確診乳癌，擔心治療影響生育能力，經醫療團隊評估後，先進行取卵療程，並與先生精子受精後，培養成胚胎冷凍。接受癌症治療2年後，取回胚胎解凍植入，最終順利懷孕。醫師指出，許多乳癌病人關心，治療結束後「隔多久才能懷孕」，這必須綜合考量乳癌期別、荷爾蒙受體狀態、復發風險等，進行整體評估，建議病人確診時如有生育計畫，可先進行生育保存。

生殖醫學科醫師吳成玄說，乳癌本身不代表女性一定無法懷孕，但部分化學治療藥物，可能造成卵巢濾泡損傷，使卵巢功能下降，甚至提早停經，實際影響程度與患者年齡、使用藥物種類、劑量及原有卵巢功能有關，即使治療後月經恢復，也不一定代表生育能力完全回到治療前的狀態，建議尚未完成生育計畫的患者，在癌症治療開始前，就與醫師討論生育保存。

癌症病人生育保存方式包括冷凍卵子、冷凍胚胎等，如為單身未婚則依規定只能冷凍卵子。吳成玄表示，上不少育齡癌症患者在確診當下，往往將所有注意力放在治療疾病，直到療程結束、準備懷孕時，才發現卵巢功能可能已受到影響，癌症治療固然優先，但如果患者還有生育計畫，仍可在不影響癌症治療的前提下，為患者保留未來生育能力的選擇。

許多乳癌患者關心，治療結束後隔多久才能安全懷孕？吳成玄說，懷孕時機需綜合考量乳癌期別、荷爾蒙受體狀態、復發風險、治療種類及追蹤結果等，而非以固定年數區分，尤其乳癌患者術後可能需接受多年輔助性荷爾蒙治療，如有生育計畫，是否中斷用藥、何時開始嘗試懷孕等，須經乳房外科專科醫師審慎評估，患者切勿為了生育而自行停藥。

衛福部提供女性醫療性凍卵最高7萬元補助，部分地方政府也設有相關補助措施。吳成玄說，中央與各縣市的申請資格、補助金額及併用規定不一，建議患者在療程前先向醫療院所及地方衛生局確認，選擇符合自身條件的補助方案，生育保存並非每位乳癌患者都必須接受的療程，但對有生育需求的女性而言，仍建議及早啟動跨專科討論。

乳癌 懷孕 生育

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