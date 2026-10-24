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醫療廢棄物重生變椅子、垃圾袋 萬芳醫院綠色轉型獲國際肯定

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
萬芳醫院將回收醫療塑膠再製為980公斤塑木，實際運用在院內ESG永續教育廣場。圖／萬芳醫院提供
萬芳醫院將回收醫療塑膠再製為980公斤塑木，實際運用在院內ESG永續教育廣場。圖／萬芳醫院提供

台北市立萬芳醫院傳捷報，近年推動醫療廢棄物循環再生，回收率由9.5%提升至18.6%，獲國際肯定摘金獎，而自主研發的智慧疫苗管理系統入選全球22項創新計畫，成為台灣唯二入選的醫療創新成果之一。院方說，兩者都是同仁從日常工作中發現問題、提出改善的具體成果。

第49屆國際醫院聯盟（International Hospital Federation, IHF）世界醫院大會（World Hospital Congress）10月19日至22日在韓國首爾登場，萬芳醫院共襄盛舉。

萬芳醫院說，該屆IHF Awards吸引全球38個國家及地區、逾750件作品參賽，萬芳醫院以「邁向2050淨零：萬芳醫院綠色轉型與全面碳治理計畫」，榮獲IHF「社會與環境責任卓越獎」金獎。

院方指出，全院碳治理與醫療廢棄物循環利用成果獲得國際肯定。院內醫療廢棄物回收率2024年1月的9.5%，2025年7月推動醫療廢棄物循環回收計畫，與廢棄物處理業者合作，將可回收品項由3項擴大至25項，回收率提升至2026年7月的18.6%，13個月內累計節省約60萬元廢棄物處理費，估計減少約18公噸二氧化碳排放。

萬芳醫院還將1200公斤回收醫療塑膠再製為980公斤塑木，實際運用在院內永續ESG教育廣場，讓原本可能被焚化處理的醫療廢棄物，轉化為民眾看得見的公共設施，甚至是再生的醫廢垃圾袋、尿壺、離心管等醫療產品。

院長李岡遠也在大會分享，病人安全是醫療工作的基本原則，透過改善工作環境與建立獎勵機制，讓環保更容易融入臨床日常，才能在不增加第一線人員負擔的前提下，持續推動改變。

另外，萬芳醫院自主研發的「VaxFlow: Intelligent Vaccine Management」獲選IHF 「i-to-i Innovation Hub全球創新計畫」，與來自16個國家及地區的醫療創新團隊共同展示22項創新計畫。

萬芳醫院直言，疫苗接種涉及身分核對、接種紀錄查詢及資料登錄等多項作業，尤其大量接種期間更考驗作業效率。VaxFlow整合院內醫療資訊系統與國家預防接種紀錄，減少人工重複處理，提升資訊正確性與公共衛生通報效率；該項創新經經16國的23位國際評審審查後入選，評審肯定醫院對病人安全及作業效率的改善成果。

另外，萬芳醫院共20篇研究及實務改善成果獲大會錄取，包含1篇口頭發表及19篇海報，其中14篇海報實際參與展示。

萬芳醫院自主研發的「VaxFlow智慧疫苗管理系統」獲選國際醫院聯盟全球22項創新計畫。圖／萬芳醫院提供
萬芳醫院自主研發的「VaxFlow智慧疫苗管理系統」獲選國際醫院聯盟全球22項創新計畫。圖／萬芳醫院提供

萬芳醫院日前赴韓國出席第49屆國際醫院聯盟世界醫院大會，以醫療廢棄物循環再生、智慧疫苗管理獲國際肯定。圖／萬芳醫院提供
萬芳醫院日前赴韓國出席第49屆國際醫院聯盟世界醫院大會，以醫療廢棄物循環再生、智慧疫苗管理獲國際肯定。圖／萬芳醫院提供

萬芳醫院運用醫療廢棄物，製造再生的永續家具，以及醫廢垃圾袋、尿壺、離心管等醫療產品。圖／萬芳醫院提供
萬芳醫院運用醫療廢棄物，製造再生的永續家具，以及醫廢垃圾袋、尿壺、離心管等醫療產品。圖／萬芳醫院提供

萬芳醫院運用醫療廢棄物再生製造的永續教育廣場，包含椅子也是來源為回收塑料的青新木所製。圖／萬芳醫院提供
萬芳醫院運用醫療廢棄物再生製造的永續教育廣場，包含椅子也是來源為回收塑料的青新木所製。圖／萬芳醫院提供

萬芳醫院以「邁向2050淨零：萬芳醫院綠色轉型與全面碳治理計畫」，榮獲IHF「社會與環境責任卓越獎」金獎。圖／萬芳醫院提供
萬芳醫院以「邁向2050淨零：萬芳醫院綠色轉型與全面碳治理計畫」，榮獲IHF「社會與環境責任卓越獎」金獎。圖／萬芳醫院提供

萬芳 廢棄物 垃圾袋

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