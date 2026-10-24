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薔琵颱風害航班取消怎麼辦？旅遊粉專曝「6步驟」 這件事千萬別做

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園機場公司統計，今天共有563架次航班取消，包括客運523架次、貨運40架次。儘管颱風打亂不少旅客行程，許多旅客也到航空公司櫃檯改票。資料照，記者季相儒攝影
桃園機場公司統計，今天共有563架次航班取消，包括客運523架次、貨運40架次。儘管颱風打亂不少旅客行程，許多旅客也到航空公司櫃檯改票。資料照，記者季相儒攝影

薔琵颱風來襲，不少航班面臨取消或延誤，旅客該如何應對？對此，臉書粉專「不奇而遇 Steven & Sia」分享，若遇到颱風導致航班異動，旅客可依照6個步驟處理，包括確認航空公司退改方案、聯繫原購票單位、通知飯店及保存相關證明等，避免臨時手忙腳亂。

臉書粉專「不奇而遇 Steven & Sia」表示，第一步應先到航空公司官網查看替代航班、退改規定及申請方式，並確認新航班的起飛時間與起降機場是否能接受。第二，決定前切勿自行選擇一般退票流程，以免被認定為自願退票而產生額外費用。第三，若透過旅行社或第三方平台購票，應聯繫原開票單位辦理退改。

「不奇而遇 Steven & Sia」接著說明，第四，去回程機票要一併確認，若分開購買，即使搭乘同一家航空公司，也須分別詢問處理方式。第五，主動聯繫飯店及行程業者，確認能否免費取消或改期，即使只晚一天抵達，也要通知飯店保留房間。第六，妥善保存收據、對話紀錄及相關證明，尤其是航空公司開立的航班取消或延誤證明。

「不奇而遇 Steven & Sia」提醒，若有投保旅遊不便險，應向保險公司確認適用項目及所需文件，因為航班取消不代表所有額外支出都能獲得理賠。

本站曾報導薔琵颱風最快今（24）日晚解除陸上颱風警報，桃園機場將陸續恢復正常，由於適逢光復節連假首日，加上颱風期間航班異動的旅客陸續改搭其他航班，預估全日起降607架次，出入境人潮預計自上午8時後陸續湧現，下午1至4時為疏運尖峰。

根據桃園機場公司統計，受薔琵颱風影響，23日共取消563架次航班，包括客運523架次、貨運40架次，全日起降航班共計230次。24日颱風逐漸遠離，預估全日起將次將恢復為607架次，其中到場335架次、離場272架次。

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