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台鐵10月24日中午12時起西部、東部幹線陸續復駛

中央社／ 台北24日電

颱風薔琵過境，台鐵公司表示，今天中午12時後西部、東部幹線等陸續恢復正常行駛，受颱風影響編組運用，部分列車截短或停駛，籲旅客出門前可先詢問台鐵最新運行資訊。

依據中央氣象署最新氣象資訊研判，國營台灣鐵路股份有限公司今天上午透過新聞稿，說明12時後各級列車行駛概況。

西部幹線部分，自118次、120次、137次、125次、133次起恢復正常行駛。但5120次停駛。

至於非對號列車，成追線從2608次、2615次起恢復正常行駛；海線自2534次、2527次恢復正常行駛。

東部幹線方面，對號列車自5216次、426次、219次恢復正常行駛；不過，5233次、5249次停駛。非對號列車則採部分非對號列車截短或停駛。

南迴線正常行駛。

跨線列車也有所異動，對號列車271次花蓮=松山間停駛，改由松山特開；對號列車277次花蓮=七堵間停駛，改由七堵特開；對號列車281次花蓮=七堵間停駛，改由七堵特開。

六家線、集集線、沙崙線均正常行駛；平溪線、深澳線、內灣線俟路線巡查完畢後恢復正常行駛。觀光列車除藍皮解憂號正常行駛外，海風、山嵐、鳴日廚房與1次、2次環島之星等觀光列車全日停駛。科普列車全日停駛並辦理迴送，閉幕活動取消。

台鐵表示，乘客出門前，若需詢問列車最新運行資訊可洽台鐵官網、台鐵24小時旅客服務電話（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）或各就近車站洽詢。

有關退、換票及改乘相關訊息，台鐵指出，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費，若有去回程車票可一併辦理。

台鐵 氣象署 氣象資訊

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