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薔琵亂行程 首爾返台轉機票破4萬 旅行社人工服務成旅客救援關鍵

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
薔琵颱風打亂行程，首爾返回高雄的單程票轉機票已破4萬，直飛機票得等到26、27日才有票。圖／讀者提供
薔琵颱風打亂行程，首爾返回高雄的單程票轉機票已破4萬，直飛機票得等到26、27日才有票。圖／讀者提供

薔琵颱風來襲造成航班大規模取消，旅客不只行程被打亂，機票也快速飆升。一名滯留韓國首爾的旅客提供訂票平台截圖，指本月21日清晨查詢首爾飛高雄，直飛機票約新台幣6、7千元，但因颱風來襲傳出航班將取消，同日晚間再次查詢，平台已找不到直飛選項，僅剩轉機航班，票價最高飆破4萬元，且直飛機位可能要等到26日或27日才有。

此外，也另有旅客反映，因23日颱風影響台灣劇烈，預料航空公司將大規模取消航班，22日查詢台北桃園飛廈門單程經濟艙機票，含稅價格達2萬6500元。

事實上，每次一遇颱風等天災或臨時狀況，航班被迫大規模取消時，航空公司客服及境外線上旅行社的服務量都會瞬間暴增，旅客面臨電話難接通、櫃台排隊及替代航班有限等問題。且近2年國籍航空面對颱風態度更為謹慎，派遣策略趨於保守，因此更有大規模取消航班的現象發生，加上桃機航班量、運量回升、尖峰時段時刻有限的情況下，天氣好轉後也未必能立即補足機位。

永成旅行社總經理岳志剛表示，颱風靠近時，旅客最擔心的往往是航空公司只告知「等航班取消再通知」，但專業的旅行社會在航班正式取消前，就根據天氣預報、颱風路徑及航班運作狀況評估風險，預先向旅客說明可能的替代方案，讓旅客有心理準備，也能及早思考後續行程。

另有旅遊業者表示，機票價格競爭激烈，旅客平時可能為了幾十元價差選擇自行上網購票，但一旦發生航班異動，改票或取消通常須由原開票單位透過系統處理。若機票不是由旅行社開立，即使旅客向旅行社求助，業者也未必能直接操作，可能只能提供建議，無法代為完成改票。

這名業者說，這正是傳統旅行社人工服務能發揮價值的時刻，除協助處理改票，也能提醒旅客確認簽證、入境許可、轉機及後續住宿等事項，替旅客省事不少。

首爾 轉機 旅行社 薔琵颱風

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