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搶救少子化 行庫加碼生育補助今年前8月逾760人申請

中央社／ 台北24日電

因應少子化挑戰，不少企業開始加入「催生」行列，公股行庫也持續加碼生育補助，第1胎最高新台幣12萬元、第3胎以上最高25萬元，今年前8月已有超過760人申請，以支持員工建立家庭並兼顧育兒需求。

立法院9月開議，朝野各黨團紛紛將性別平等工作法、就業保險法等修法列入新會期優先法案，其中也包括勞動部提出的產假、陪產假延長等，盼賦予父母更多彈性陪伴子女成長。

公股行庫除了響應官方休假政策，率先給予優於法令的產假天數，也透過生育補助等加碼福利，營造友善育兒職場。

現行勞基法規定產假為8週，多數公股銀則以工作日（營業日）作為產假天數計算基準，華南銀、第一銀、彰銀、台企銀產假天數均為58天，兆豐銀、合庫銀、台銀及土銀則比照公務員福利，給予懷孕員工42天產假，陪產檢及陪產假則落在7至8天間。

生育補助方面，第一銀表示，自110年起逐步調高生育補助金額，第1胎補助10萬元、第2胎補助15萬元，並自去年起提高第3胎以上每胎補助至25萬元。經統計，去年共186人申請，補助金額約2325萬元；今年前8月共136人申請，補助金額約1705萬元。

兆豐銀提供第1胎12萬元、第2胎15萬元、第3胎以上18萬元的育兒補助，據統計，去年及今年前8月請領人數分別為181人、130人。

華南銀提供生育補助，第1胎10萬元、第2胎15萬元、第3胎以上20萬元，根據統計，去年請領生育補助員工共209人，今年前8月則有123人。

台企銀提供生育補助金，第1胎10萬元、第2胎15萬元、第3胎以上25萬元，據統計，去年請領人數共122人，總金額為1480.5萬元，今年前8月請領人數共84人，總金額為1080.5萬元。

彰銀說明，落實員工照護，持續精進各項福利措施，不分員工性別提供生育津貼補助，第1胎10萬元、第2胎12萬元、第3胎起每胎25萬元，去年共113人申請，補助金額逾1000萬元，今年前8月共76人申請，補助金額逾900萬元。

合庫銀表示，為響應友善育兒新政策，今年起提高生育津貼補助，除了第1胎維持10萬元，第2胎提高至15萬元、第3胎以上每胎提高至25萬元，去年及今年前8月各有121人、64人請領。

此外，台銀及土銀等兩大國營銀行也設有生育津貼相關制度，根據統計，台銀去年請領生育補助人數約百餘人，土銀共76人，今年前8月各有約80人、73人請領。

生育補助 少子化 公股行庫

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