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高雄桃源區規模4.0淺層地震 有感搖晃程度達4級
2026年10月24日上午9點25分，高雄市桃源區附近發生一場規模4.0的淺層地震，震源深度約5公里，震央位於高雄市政府東北方約75.7公里處。此次地震搖晃情況明顯，屬有感地震，最高震度達到高雄市桃源區4級，對當地民眾感受較強烈。
最大震度4級地區:高雄市
在高雄市桃源區感受到中震程度的搖晃，部分民眾可能感到恐懼並尋找安全的避難處所。房屋搖動劇烈，部分重家具可能移動或傾倒。建議該地區居民在地震發生時遵守「趴下、掩護、穩住」的防震守則，並於震後檢查家中設施安全，避免二次災害。
最大震度2級地區:嘉義縣、台南市
嘉義縣與台南市部分地區感受到輕微搖晃，大多數人能察覺到周遭物品輕輕晃動。此級震度下，一般不需特別緊急行動，但仍應保持警覺，注意後續可能的餘震。
最大震度1級地區:南投縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣
這些地區感受到微弱搖晃，可能僅在靜止狀態下察覺。雖然搖晃輕微，仍建議民眾了解基本防震知識，以備不時之需。
此次地震屬於淺層地震，震源深度近地表，搖晃感因而強烈。規模4.0屬於中小型地震，能量有限，暫時無災害報告。建議民眾加強防震措施，保持身邊基本應急物資，並隨時關注中央氣象署最新地震資訊及防災指引。
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