颱風薔琵減弱 北部百貨陸續恢復營業

「酒矸倘賣無……」熟悉的喊賣聲早已消失在街巷，取而代之的是清潔隊車輛的樂音。台灣資源回收率高達57%、位居全球前列，但在這套高度發達的循環經濟基石下，卻站著一群逐漸被遺忘的拾荒個體戶。 有人靠拾荒兼顧失智丈夫與家計，有人辛苦整理一整天紙箱僅換得28元，連一個便當都買不起；也有經營逾一甲子的老回收站，60年來堅持為這些弱勢「客戶」辦尾牙發紅包。當高齡化衝擊加上回收價格跌落，這些穿梭巷弄的隱形功臣正面臨怎樣的生存危機？政府的關懷計畫又卡在哪個瓶頸？

2026-10-24 10:00