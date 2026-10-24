早餐店也能變照顧長輩關鍵？華山基金會揭通報機制 守護近3萬名長輩

如果熟悉的獨居長輩好幾天沒出現在早餐店，誰會發現他可能需要幫忙？對華山基金會而言，除了里長、醫院與社福單位，早餐店、藥局甚至附近的鄰居，都可能成為發現弱勢長輩的重要幫手。住在澎湖西嶼的90多歲顏阿嬤，就是在華山站長主動走訪時被發現需要協助。視力與聽力退化、身邊沒有親人依靠的她，每次前往馬公就醫，往返近60公里的路程都是一大難題，所幸後來有站長與義工定期接送，讓她不再獨自煩惱看醫生的交通問題。

服務邁入第27年的華山基金會，目前在台澎金馬設有405個愛心天使站，照顧近3萬名弱勢長輩，並獲得2026第九屆「網路口碑之星」ESG永續發展領域「公益團體」策略卓越獎。華山基金會副秘書長郭慧明分享，照顧長輩不只是送餐、陪同就醫，更重要的是有人能及早發現需求，在生活陷入困難時伸出援手。這套串聯社區鄰里、在地店家與義工的照護網絡，究竟如何讓更多需要幫助的長輩被看見？

獨居長輩沒人照顧怎麼辦？405個愛心天使站串起照護網

華山基金會提供

如果一位獨居長輩連續幾天沒出門，也不再出現在熟悉的早餐店或藥局，誰會察覺異常？對部分失去家人支持、行動不便的長者來說，生活陷入困難時，甚至不知道可以向誰求助。

郭慧明表示，華山基金會主要服務失依、失能、失智的「三失」長輩，為了及早發現需要協助的個案，除了仰賴公部門轉介，也透過社區鄰里、在地店家及站長主動訪查，建立多元的通報管道。

公部門與醫療單位轉介： 社會局、衛生局照管中心、醫院社工室及醫療巡迴團隊，發現有照顧需求的長輩時，轉介華山接手或共同提供協助。

里鄰與社區組織通報： 透過里長、村鄰長及社區發展協會，發現獨居或近期生活遭遇變故的長輩。

鄰居與在地店家關心： 超商、早餐店、藥局及附近居民，若發現熟識的長輩多日未出現或生活陷入困境，可主動通知當地愛心天使站。

長輩求助與主動訪查：除了長輩自行求助，站長與義工也會深入偏鄉、社區巷弄，主動尋找需要照顧的個案。

為了讓照護資源更接近長輩，華山長期推動「在地老化、在家老化、社區互助」，由各地站長結合社區義工，提供關懷訪視、家務服務、餐食協助、陪同就醫取藥及物資配送，也會協助長輩申請政府福利，或連結企業、社團等民間資源。

郭慧明指出，有些長輩雖然不符合低收入戶資格，實際生活卻十分困難，也未必了解有哪些資源可以利用。因此，站長與義工不只等待通報，也會主動深入社區與偏鄉訪查，讓需要照顧卻不容易被發現的長輩，有機會及早獲得協助。

90多歲阿嬤看病往返近60公里 華山服務車陪她跨海就醫

華山基金會提供

住在澎湖西嶼的顏阿嬤，就是華山站長在日常走訪獨居長輩時，發現需要協助的個案。

郭慧明分享，顏阿嬤已經90多歲，視力嚴重退化、聽力也不好，身邊更沒有親人可以依靠。每當身體不舒服，需要前往馬公的衛生福利部澎湖醫院看診時，交通就成了一大難題。從西嶼到馬公，往返近60公里，對行動不便的阿嬤來說，光是順利抵達醫院就不容易。 了解情況後，華山將顏阿嬤納入服務，由站長與義工定期開著到宅服務車，經過澎湖跨海大橋接送她前往醫院。即使視力不佳，阿嬤仍能從熟悉的車聲及站長的呼喚，知道有人來陪她看醫生。每當服務車抵達，她總會開心地迎接，原本令人擔憂的就醫路程，如今有了可以信任的人陪伴。

對於服務車的重要性，郭慧明形容，華山的到宅服務車不只是一輛交通工具，更是長輩與外界連結的「天使翅膀」。尤其在偏鄉與離島，這些車輛肩負送餐、訪視、陪同就醫及物資配送等工作，是維持日常照護的重要工具。

不過，部分到宅服務車車齡已達15至20年，長期使用下逐漸面臨零件老化、維修頻繁等問題。一旦車輛無法正常使用，就可能影響長輩的就醫接送與日常關懷服務。

因此華山推動「仟元集愛」到宅服務車募集計畫，邀請企業、社團及民眾透過小額捐助，協助汰換老舊車輛。談到服務車承載的意義，郭慧明以一句話形容：「這輛車，承載的是生命，更是滿滿的愛。」對顏阿嬤這樣缺乏親友支持、就醫又不方便的長者而言，一輛能夠安全抵達家門口的服務車，不只是交通工具，更是持續獲得醫療協助的重要依靠。

88歲阿嬤洪災後痛失家園 華山動員志工陪她重建生活

華山基金會提供

花蓮光復洪災過後，88歲的林阿嬤回到家中，眼前卻是滿屋泥濘，家具幾乎全毀。她原本就是華山基金會光復愛心天使站的服務長輩，多年來熟悉的生活環境受到洪水重創，讓她忍不住哭著說：「我什麼都沒了。」

這場洪災也重創華山基金會光復愛心天使站，不僅站內嚴重受損，兩輛到宅服務車一度不知去向，原先照顧的47位長輩更急需確認安全。郭慧明分享，華山隨即展開跨縣市動員，透過電話問安、實地訪查及義工招募，確認長輩的受災情況與生活需求。

華山基金會提供

當時，台北的志工前往清理天使站，高雄的水電義工協助修復設施，宜蘭、花蓮及台東等地的工作人員也投入災區訪查，並發送熱水壺、卡式爐、乾糧及衛生紙等民生物資。華山共動員200名跨縣市志工，分批投入災後援助與復原工作，讓平時累積的社區服務網絡，在災害發生時成為支援力量。

面對家園受損的林阿嬤，華山光復天使站結合11名同仁與20名義工，投入受災長輩的環境清理及關懷服務。除了送上乾糧、熱水瓶等生活物資，後續也協助補足床鋪、桌椅及電視等基本家具，陪著阿嬤一點一點整理住家，逐漸恢復原本的生活。

郭慧明表示，即使洪災逐漸平息，對部分弱勢長輩而言，生活與心情仍需要時間恢復。因此，華山持續透過電話問安與關懷訪視，了解長輩的生活狀況，陪伴他們度過災後的困難時期。

獨居長輩不只需要送餐 99歲「鳥仔伯」重新找回舞台

華山基金會提供

桃園蘆竹99歲的高阿公，年輕時擅長模仿各種鳥叫聲，因此有「鳥仔伯」的稱號，過去經常受邀登台表演。但隨著年紀增長，體力與聲音逐漸退化，阿公失去了表演機會，獨居生活也變得單調，原本熱愛的事情漸漸離他遠去。

郭慧明分享，華山站長知道高阿公一直喜歡表演，便持續邀請他參加活動。起初阿公對自己沒有信心，還懷疑地說：「有可能嗎？我現在不行啦！也沒辦法模仿鳥叫了。」站長沒有因此放棄，反而鼓勵他改用唱歌展現自己，並陪著他練習，讓阿公慢慢找回登台的勇氣。

如今每逢活動，高阿公都會主動準備服裝、練唱歌曲，甚至邀請朋友一起伴舞。他開心地說：「華山給我機會，讓我重新找到生活的目標。」對曾經失去生活重心的他來說，能重新站上舞台，不只是找回年輕時的興趣，更讓他感受到自己仍有帶給別人快樂的能力。 「我現在每天都很期待下一次表演，雖然我年紀大了，但可以帶給別人快樂，我也覺得很光榮。」高阿公的這番話，也道出了長期陪伴對獨居長輩的重要性。除了日常照顧，能有人鼓勵他們繼續做喜歡的事、與其他人交流，同樣是維持生活期待的重要支持。

華山基金會提供

華山基金會提供

除了鼓勵長輩參與活動，華山自2025年起也與星展銀行、星展基金會合作推動心理健康支持與高齡防詐宣導，希望透過第一線人員的專業訓練與日常訪視，及早察覺長者在情緒、行為及財務方面的異常。

宜蘭的張阿公自幼罹患小兒麻痺，因行動不便與缺乏自信，長年獨居、很少出門。郭慧明分享，透過站長與義工持續關懷，阿公開始願意參加社區活動，也逐漸建立與他人的連結。

談起站長平時的防詐提醒，張阿公說：「現在詐騙很多，站長每次來都會問我最近有沒有接到奇怪的電話，還一直提醒我，有事情先打電話給他，不要相信別人。我知道他們是在擔心我，心裡就很安心。」 郭慧明指出，詐騙集團可能利用獨居長輩渴望陪伴的心理，透過長時間聊天、噓寒問暖建立信任，再誘導匯款。對張阿公而言，站長不只是提醒他防範詐騙，更是日常生活中可以信任、遇到問題時能夠求助的人。 「他們對我比家人還要關心」，張阿公形容，每次站長與義工來訪，都像自己的孩子、孫子回家一樣，讓他知道一直有人惦記著自己。

華山從千家公益團體中獲肯定 ESG網路好感度成長182％

《網路溫度計DailyView》

從1,294家公益團體評選對象中脫穎而出，華山基金會獲得2026第九屆「網路口碑之星」ESG永續發展領域「公益團體」策略卓越獎。華山的亮點不只是服務近3萬名弱勢長輩，更在於27年來持續深耕社區，建立405個愛心天使站，讓關懷訪視、陪同就醫與餐食協助成為長期服務，也能在重大災害發生時迅速串聯志工與物資資源。

根據《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀測，2025年7月1日至2026年6月30日期間，華山基金會累積4,126筆網路聲量，其中正面討論占92.82％、中立討論占6.22％、負面討論占0.96％；正面聲量年成長53％，ESG網路好感度成長182％，呈現華山在網路上獲得的正向回饋。

《網路溫度計DailyView》

對於獲得本屆「網路口碑之星」肯定，華山基金會副秘書長郭慧明感謝評審與網友的支持，認為這份榮譽不只屬於華山，也屬於每一位關注、分享弱勢長輩議題的民眾。她分享：「對華山來說，網路聲量不是追求流量，而是讓更多人認識三失（失依、失能、失智）長輩的生活處境與需求。」

除了讓更多人了解弱勢長輩的處境，郭慧明也希望將線上的「關注聲量」轉化為線下的「行動力」，鼓勵民眾透過擔任義工、小額捐款等方式參與照護。未來華山將持續擴大愛心天使站網絡，深化關懷訪視、陪同就醫及餐食服務，讓更多長輩在熟悉的社區獲得照顧。

呼應本屆「AI共好」主題，華山也已逐步導入數位應用，並運用AI輔助站長掌握長輩需求，期望提升第一線的工作效率。郭慧明強調：「科技是優化服務的工具」，但真正能帶給長輩溫暖的仍是人的陪伴。透過科技減少工作負擔，讓站長有更多時間關心長輩，才是華山希望實現的服務方向。

華山27年來持續深耕社區，讓關懷不只停留在一次訪視或一場活動，而是成為長輩生活中長期且穩定的支持。當405個愛心天使站串起鄰里與志工的力量，即使長輩身邊沒有親人依靠，也能在需要幫忙時被看見，知道自己並不是孤單一人。

本屆「網路口碑之星」共涵蓋3大領域、14項主題，最終選出27家獲獎企業。想知道還有哪些品牌、企業與公益團體獲得肯定？完整得獎名單、各領域網路數據與評選結果，可前往「2026第九屆網路口碑之星」官方網站查詢。

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