不斷更新／光復連假首日取消國道匝道封閉措施 下午出遊車潮恐壅塞

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今天為光復節連續假期首日，目前國道北、中、南區各區路段車流順暢。高速公路局評估，上午多數縣市仍受薔琵颱風影響，交通需求將下降，且考量部分替代道路可能因颱風路況不佳，並為確保災害應變動線，取消原規畫實施國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道及國5石碇、坪林南入匝道封閉措施，至於暫停收費及差別費率等措施仍依原計畫實施。

昨天受到颱風影響，多數縣市均停班停課，國道交通需求下降，全日行車狀況大致正常。高公局統計，昨天截至昨天下午5時，國道交通量為41.8百萬車公里。

高公局提醒颱風期間，國道部分路段風勢及雨勢可能較大，非必要應避免上路。部分路段可能實施強風管制措施，行車時配合，並遵守「降低車速」、「緊握方向盤」、「加大跟車距離」及「避免任意變換車道」等雨中或強風行車原則。

今天下午颱風逐漸遠離後，高公局研判仍會有部分出遊車潮，國道部分路段可能有壅塞狀況，建議民眾除可多使用大眾運輸外，若自行開車，出發前多加利用高速公路1968App查詢即時路況，以彈性調整行程。

光復節連續假期國道交通疏導措施。圖／高速公路局提供