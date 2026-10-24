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薔琵終於要北移 台東叭嗡嗡39.3度極端高溫 鄭明典：大範圍焚風不常見
薔琵颱風影響最嚴重的時間已過，中央氣象署持續發布中度颱風薔琵海上陸上颱風警報。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，颱風中心很難找，慢慢要回到原本北上的路徑了。
根據中央氣象署最新資料顯示，第29號颱風薔琵受地形影響路徑已有偏折打轉的現象，目前颱風中心在宜蘭東方近海，暴風圈持續籠罩台灣，並對馬祖構成威脅，過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，未來向北轉北北東移動，強度仍有減弱且暴風圈縮小的趨勢。
此外，東半部地區出現大範圍焚風。台東縣成功鎮的叭嗡嗡氣象站今天凌晨3時20分出現39.3度極端高溫，其次是台東縣成功鎮成功氣象站38.2度、台東縣東河鄉東河氣象站38.0度。鄭明典表示，台東的焚風比較常見，由台東延伸到整個花東縱谷，這樣的焚風規模不常見。
中央氣象署發布高溫資訊，颱風環流沉降影響，台東縣已有長時間焚風發生，花蓮地區亦有焚風，今天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫；花蓮縣為黃色燈號。
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