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東部海域連2震…花蓮國家級警報響 規模5.0、4.8地震最大震度3級

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東部海域連2震 花蓮縣國家級警報響 規模5.0、4.8地震最大震度3級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
顯著有感地震報告。圖／取自中央氣象署網站
顯著有感地震報告。圖／取自中央氣象署網站

台灣東部海域今天凌晨連續2起顯著有感地震報告，中央氣象署發布第70號顯著有感地震報告，今天凌晨4時48分，在花蓮縣政府東南東方31.2公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.0有感地震，地震深度15.4公里。本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：花蓮縣。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度3級、宜蘭縣地區最大震度2級、南投縣地區最大震度2級、台東縣地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級、嘉義縣地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級、新北市地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級。

中央氣象署發布第71號顯著有感地震報告，今天凌晨4時58分，在花蓮縣政府東南東方30.4公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.8有感地震，地震深度16.8公里。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度3級、宜蘭縣地區最大震度2級、台東縣地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級。

顯著有感地震報告。圖／取自中央氣象署網站
顯著有感地震報告。圖／取自中央氣象署網站

花蓮 國家級警報 地震

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