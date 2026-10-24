快訊

外食變貴！食材、租金、人事成本都漲 餐飲漲價潮恐延續至明年

東部海域連2震…花蓮國家級警報響 規模5.0、4.8地震最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

清晨4時58分東部海域規模4.8地震 花蓮、南投震度3級

聯合新聞網／ 台北訊
10/24-04:58台灣東部海域發生規模4.8有感地震
10/24-04:58台灣東部海域發生規模4.8有感地震

2026年10月24日清晨4時58分左右，台灣東部海域發生一場規模4.8的有感地震。根據中央氣象署資料，震央位於花蓮縣政府東南東方約30.4公里，震源深度約16.8公里，屬於極淺層地震。此地震造成花蓮縣花蓮市以及南投縣合歡山周邊地區感受到明顯搖晃。

最大震度3級地區：花蓮縣、南投縣

在花蓮縣花蓮市及南投縣合歡山地區，震度達3級，屬於弱震，幾乎所有人皆感受到搖晃。建議民眾於震後檢查住家是否有物品倒落或破損，並避免在還有餘震時靠近窗戶及高架物。此外，宜保持警覺，準備必要的防震措施及應急包，以應對可能的餘震。

最大震度2級地區：宜蘭縣

宜蘭縣部分地區受到輕微搖晃，大多數居民能感覺到搖動，電燈及懸掛物輕微擺動，靜止的汽車也有輕微搖晃。此等震度一般不會造成建築損害，但建議關注後續報導，保持警戒。

最大震度1級地區：台中市、台東縣

台中市與台東縣部分區域觀察到微震，大多在靜止狀態下才易察覺微小搖晃，對日常生活影響有限。

本次地震雖然未造成重大災害，但提醒民眾持續注意中央氣象署及相關單位發布的警示資訊。地震時，應立即採取「趴下、掩護、穩住」行動，待搖晃停止後再進行環境安全檢查。若感到不安，應就近尋找空曠且安全地點避難，並避免使用電梯。防震意識與準備是減少地震災害的重要環節，請持續做好防範工作。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

南投 花蓮 地震

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

凌晨4時48分東部海域規模5.0地震 花蓮最大震度3級

中颱薔琵暴風圈凌晨觸陸 氣象署示警全台強風豪雨威脅嚴加戒備

失智長輩遇強震如何避難？桃消埔子分隊赴日照中心宣導

西藏那曲規模7強震 餘震500起恐衍生山崩

相關新聞

東部海域連2震 花蓮縣國家級警報響 規模5.0、4.8地震最大震度3級

台灣東部海域今天凌晨連續2起顯著有感地震報告，中央氣象署發布第70號顯著有感地震報告，今天凌晨4時48分，在花蓮縣政府東南東方31.2公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.0有感地震，地震深度15.4公里。本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：花蓮縣。

中颱薔琵在宜蘭近海打轉 暴風圈持續籠罩台灣 15縣市豪大雨

中度颱風薔琵正在影響台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。根據最新資料顯示，薔琵颱風受地形影響路徑已有偏折打轉的現象，目前在宜蘭東南東方近海，暴風圈持續籠罩台灣、澎湖及馬祖並構成威脅。

清晨4時58分東部海域規模4.8地震 花蓮、南投震度3級

2026年10月24日清晨4時58分，台灣東部海域發生規模4.8有感地震，震央位於花蓮縣政府東南東方約30.4公里，震源深度約16.8公里，屬於極淺層地震，花蓮及南投部分地區震度達3級。

凌晨4時48分東部海域規模5.0地震 花蓮最大震度3級

10月24日凌晨4時48分，台灣東部海域發生芮氏規模5.0地震，震源深度15.4公里，最大震度為花蓮縣3級，震央位於花蓮縣政府東南東方約31.2公里處。

高血壓藥大缺貨 基層藥局一盒難求

高血壓用藥「易安穩」膜衣錠近期傳出缺藥，基層藥局一盒難求。藥廠台灣諾華股份有限公司廿一日發函向藥商敘明原因，將缺藥歸因於「短期需求增加」，引發基層藥師不滿，質疑業者於十月初健保調降藥價後隨即控貨，卻以需求暴增為由，試圖規避行政裁罰，呼籲衛福部健保署公布實際用藥數據，釐清真正的缺藥原因。

照護斷鏈 醫院、長照、居護淪3條平行線

長者好不容易出院，卻可能因為病情惡化等因素，再度進出醫院。據統計，二○二一年接受出院準備銜接長照服務的個案，每四人就有一人出院後再入院。台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸指出，即使已有長照個管員參與出院轉銜，醫院與社區照護仍存在斷鏈，應讓居家護理師提前介入，降低患者返家後的照護風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。