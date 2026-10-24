清晨4時58分東部海域規模4.8地震 花蓮、南投震度3級

2026年10月24日清晨4時58分左右，台灣東部海域發生一場規模4.8的有感地震。根據中央氣象署資料，震央位於花蓮縣政府東南東方約30.4公里，震源深度約16.8公里，屬於極淺層地震。此地震造成花蓮縣花蓮市以及南投縣合歡山周邊地區感受到明顯搖晃。

最大震度3級地區：花蓮縣、南投縣

在花蓮縣花蓮市及南投縣合歡山地區，震度達3級，屬於弱震，幾乎所有人皆感受到搖晃。建議民眾於震後檢查住家是否有物品倒落或破損，並避免在還有餘震時靠近窗戶及高架物。此外，宜保持警覺，準備必要的防震措施及應急包，以應對可能的餘震。

最大震度2級地區：宜蘭縣

宜蘭縣部分地區受到輕微搖晃，大多數居民能感覺到搖動，電燈及懸掛物輕微擺動，靜止的汽車也有輕微搖晃。此等震度一般不會造成建築損害，但建議關注後續報導，保持警戒。

最大震度1級地區：台中市、台東縣

台中市與台東縣部分區域觀察到微震，大多在靜止狀態下才易察覺微小搖晃，對日常生活影響有限。

本次地震雖然未造成重大災害，但提醒民眾持續注意中央氣象署及相關單位發布的警示資訊。地震時，應立即採取「趴下、掩護、穩住」行動，待搖晃停止後再進行環境安全檢查。若感到不安，應就近尋找空曠且安全地點避難，並避免使用電梯。防震意識與準備是減少地震災害的重要環節，請持續做好防範工作。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）