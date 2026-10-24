凌晨4時48分東部海域規模5.0地震 花蓮最大震度3級

2026年10月24日凌晨4時48分17秒，台灣東部海域發生一場規模5.0的有感地震。此次地震震源深度約為15.4公里，屬於極淺層地震，震央位於花蓮縣政府東南東方約31.2公里處，地震波影響範圍涵蓋花蓮、宜蘭及南投等多個縣市，造成花蓮花蓮市感受明顯搖晃。

最大震度3級地區：花蓮縣

花蓮縣花蓮市本次地震最大震度達3級，屬於弱震，幾乎所有人都能感受到搖晃，房屋內碗盤及門窗可能發出聲響及輕微晃動，靜止汽車明顯搖動，電線亦有晃動。此震度級別提醒民眾，地震時應冷靜採取「趴下、掩護、穩住」的原則，避免靠窗及懸掛物附近，並儘速尋找堅固家具下避難。震後應檢查建築結構是否受損，留意可能出現的餘震，並遵守官方災害通報及指引。

最大震度2級地區：宜蘭縣、南投縣

宜蘭縣與南投縣部分地區感受到2級輕微搖晃，大多數居民均有感知，燈具及懸吊物輕輕擺動。此震度下，民眾宜保持警覺，避免置身不穩定物品附近，並隨時準備應對後續餘震。

最大震度1級地區：台東縣、台中市、嘉義縣、新竹縣、新北市、彰化縣、苗栗縣、雲林縣

除上述地區外，台東、台中、嘉義、新竹、新北、彰化、苗栗及雲林等縣市有輕微震感，僅有安靜狀態下民眾察覺微弱搖晃，無明顯危害。

由於本次地震強度適中，民眾應保持冷靜，務必做好地震防護與災後檢查工作。平時建議加強居家耐震措施，熟悉避難流程，並注意收聽官方訊息，提升防災意識，以確保人身安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）