快訊

牆倒了！薔琵颱風狂掃基隆 11級陣風吹垮市區地下道圍牆

陳智菡爆：僑委會把圓山晚宴辦成徐佳青的歡送慶生宴 僑胞怒千萬公帑這樣花

聽新聞
0:00 / 0:00

薔琵漸遠！ 上半天航班仍大幅取消 桃機公司估下午1時至4時為疏運尖峰

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
薔琵颱風逐漸遠離，部分航班仍可能有所異動，請旅客留意最新航班動態。圖／桃機公司提供
薔琵颱風逐漸遠離，部分航班仍可能有所異動，請旅客留意最新航班動態。圖／桃機公司提供

薔琵颱風預計最快明天晚間將解除陸上颱風警報，桃園機場明起將陸續恢復正常，由於適逢光復節連假首日，加上颱風期間航班異動的旅客陸續改搭其他航班，預估全日起降607架次，出入境人潮預計自上午8時後陸續湧現，下午1至4時為疏運尖峰。同時，由於上半天颱風仍未遠離，部分班次仍有異動。而航港局則於一早加開班次，協助疏運離島旅客。

桃園機場公司統計，受薔琵颱風影響，今天共取消563架次航班，包括客運523架次、貨運40架次，全日起降航班共計230次。明天颱風逐漸遠離，預估全日起將次將恢復為607架次，其中到場335架次、離場272架次。

桃機公司表示，為避開颱風路徑影響，明天部分到離場航班時刻仍有變動調整，如原本大多集中在清晨5時左右到場的北美、歐洲等長程航班，將延後至上午8時後陸續到場返台。

星宇航空指出，明日有3班因颱風提前起飛，包含23日JX101台北－布拉格、24日JX02台北－洛杉磯，以及JX12台北－舊金山。台中往返航班全數取消，台北往返下地島及沖繩共計4班取消。而為協助旅客疏運，明天將安排兩班東京返台加班機，包含16時30分起飛的JX1803及21時40分起飛的JX1805由成田飛回台北。

中華航空則表示，明天CI110桃園-福岡、CI112桃園-廣島、CI154桃園-名古屋、CI160桃園-首爾仁川、CI501桃園-上海浦東、CI721桃園-吉隆坡、CI731桃園-檳城、CI761桃園-雅加達、CI771桃園-峇里島、CI781桃園-胡志明市、CI791桃園-河內、CI851桃園-清邁、CI919 / CI920桃園往返香港、CI310 / CI311 、CI312 / CI313 台中往返沖繩，以及華信航空AE991桃園-廈門取消。將視颱風路徑變化持續更新資訊，包含其他航班可能異動及放大機型疏運。

台灣虎航則指出IT230/231 桃園往返沖繩那霸、IT200/280 台灣前往東京成田、IT210/284/710 台灣前往大阪關西、IT632/654/655/675 台灣往返濟州、IT736/737 桃園往返石垣島、IT214 桃園前往岡山、IT216/217 桃園往返東京羽田、IT234 桃園前往札幌新千歲、IT240/241 桃園往返福岡取消。另有IT603 首爾仁川前往桃園、IT206/207 桃園往返名古屋、IT606/607 桃園往返釜山、IT772/773 高雄往返仙台、IT250/251 桃園往返高知、IT750/751 桃園往返大分、IT202/203 桃園往返東京成田、IT503/504 桃園往返普吉島及IT552/585 台灣往返峴港延後。

國內線部分，華信航空高雄-花蓮航線取消，高雄出發航班下午1時後、台中出發航班下午4時後、松山出發航班下午4時20分後陸續恢復營運。立榮航空下午4時前，松山、台中往返航班取消；下午1點前，嘉義、台南、高雄往返航班取消；馬祖航班全日取消。

航港局為疏運澎湖往返臺灣本島間旅客，澎湖輪明早8時加開高雄往澎湖船班、下午原訂1時澎湖往高雄及晚間11時半高雄往澎湖航班正常開航，均尚有艙位。周日下午3時半澎湖往高雄、周一9時高雄往馬公及下午3時半馬公往高雄航班均尚有艙位。

航班 桃機 薔琵颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

旅客注意…颱風薔琵影響 24日留意航班異動看這

薔琵颱風襲台24日交通懶人包 雙鐵、國內外航班、船班異動一次看

薔琵颱風遠離桃機航班明恢復 預估起降607架次、下午迎疏運尖峰

薔琵颱風來襲 華航及華信國際線24日航班取消資訊

相關新聞

薔琵漸遠！ 上半天航班仍大幅取消 桃機公司估下午1時至4時為疏運尖峰

薔琵颱風預計最快明天晚間將解除陸上颱風警報，桃園機場明起將陸續恢復正常，由於適逢光復節連假首日，加上颱風期間航班異動的旅客陸續改搭其他航班，預估全日起降607架次，出入境人潮預計自上午8時後陸續湧現，下午1至4時為疏運尖峰。同時，由於上半天颱風仍未遠離，部分班次仍有異動。而航港局則於一早加開班次，協助疏運離島旅客。

13縣市停班課！高鐵明正常營運 台鐵對號座車次上午仍有部分停駛

薔琵颱風在宜蘭近海偏折打轉，影響時間恐再拉長。氣象署預估最快得等到明天晚間，才有可能解除陸上颱風警報，13縣市宣布明天繼續停班課，雙鐵營運情形也出爐。高鐵全線正常運作，台鐵西部幹線對號座列車，明天上午除基隆=彰化間、宜蘭線及北迴線停駛外，其餘路段恢復正常行駛。

薔琵颱風遠離桃機航班明恢復 預估起降607架次、下午迎疏運尖峰

薔琵颱風逐漸遠離台灣，桃園機場明（24）日航班陸續恢復，適逢光復節連假首日，加上颱風期間航班異動旅客陸續改搭後續航班，預估全日航班起降607架次，下午1時至4時為疏運尖峰。桃園機場公司提醒，明天仍有多個航班異動，旅客出發前務必確認航班資訊，並提早抵達機場。

台東縣宣布停止上班上課

台東縣政府通報：台東縣全縣今日（23）因受颱風影響停止上班、停止上課。

膽固醇正常也可能心肌梗塞 醫揭「隱形殺手」 每5人就有1人偏高

不少民眾健檢時看到膽固醇數值正常，就認為血管健康無虞，但心血管疾病風險不只與膽固醇有關。醫師提醒，脂蛋白(a)（Lp(a)）是容易被忽略的危險因子，約每5人就有1人數值偏高，且主要受遺傳影響，即使體重正常、飲食清淡，也可能增加心肌梗塞、腦中風及主動脈瓣狹窄風險，建議成年人一生至少檢測一次。

長者出院30天內逾兩成會再跑急診 居護團體籲：應補上照護斷鏈

長者住院後好不容易出院，最怕因病況惡化又再次住院，衛福部統計，110年需要長照的長者中，每4人就有1人出現後再入院。台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸出，這凸顯即使有長照個管員參與照護銜接，照護串聯仍有斷鏈，應由居家護理師在病人出院前主動聯繫，並至醫院交班、及早介入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。