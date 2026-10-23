薔琵漸遠！ 上半天航班仍大幅取消 桃機公司估下午1時至4時為疏運尖峰

薔琵颱風預計最快明天晚間將解除陸上颱風警報，桃園機場明起將陸續恢復正常，由於適逢光復節連假首日，加上颱風期間航班異動的旅客陸續改搭其他航班，預估全日起降607架次，出入境人潮預計自上午8時後陸續湧現，下午1至4時為疏運尖峰。同時，由於上半天颱風仍未遠離，部分班次仍有異動。而航港局則於一早加開班次，協助疏運離島旅客。

桃園機場公司統計，受薔琵颱風影響，今天共取消563架次航班，包括客運523架次、貨運40架次，全日起降航班共計230次。明天颱風逐漸遠離，預估全日起將次將恢復為607架次，其中到場335架次、離場272架次。

桃機公司表示，為避開颱風路徑影響，明天部分到離場航班時刻仍有變動調整，如原本大多集中在清晨5時左右到場的北美、歐洲等長程航班，將延後至上午8時後陸續到場返台。

星宇航空指出，明日有3班因颱風提前起飛，包含23日JX101台北－布拉格、24日JX02台北－洛杉磯，以及JX12台北－舊金山。台中往返航班全數取消，台北往返下地島及沖繩共計4班取消。而為協助旅客疏運，明天將安排兩班東京返台加班機，包含16時30分起飛的JX1803及21時40分起飛的JX1805由成田飛回台北。

中華航空則表示，明天CI110桃園-福岡、CI112桃園-廣島、CI154桃園-名古屋、CI160桃園-首爾仁川、CI501桃園-上海浦東、CI721桃園-吉隆坡、CI731桃園-檳城、CI761桃園-雅加達、CI771桃園-峇里島、CI781桃園-胡志明市、CI791桃園-河內、CI851桃園-清邁、CI919 / CI920桃園往返香港、CI310 / CI311 、CI312 / CI313 台中往返沖繩，以及華信航空AE991桃園-廈門取消。將視颱風路徑變化持續更新資訊，包含其他航班可能異動及放大機型疏運。

台灣虎航則指出IT230/231 桃園往返沖繩那霸、IT200/280 台灣前往東京成田、IT210/284/710 台灣前往大阪關西、IT632/654/655/675 台灣往返濟州、IT736/737 桃園往返石垣島、IT214 桃園前往岡山、IT216/217 桃園往返東京羽田、IT234 桃園前往札幌新千歲、IT240/241 桃園往返福岡取消。另有IT603 首爾仁川前往桃園、IT206/207 桃園往返名古屋、IT606/607 桃園往返釜山、IT772/773 高雄往返仙台、IT250/251 桃園往返高知、IT750/751 桃園往返大分、IT202/203 桃園往返東京成田、IT503/504 桃園往返普吉島及IT552/585 台灣往返峴港延後。

國內線部分，華信航空高雄-花蓮航線取消，高雄出發航班下午1時後、台中出發航班下午4時後、松山出發航班下午4時20分後陸續恢復營運。立榮航空下午4時前，松山、台中往返航班取消；下午1點前，嘉義、台南、高雄往返航班取消；馬祖航班全日取消。

航港局為疏運澎湖往返臺灣本島間旅客，澎湖輪明早8時加開高雄往澎湖船班、下午原訂1時澎湖往高雄及晚間11時半高雄往澎湖航班正常開航，均尚有艙位。周日下午3時半澎湖往高雄、周一9時高雄往馬公及下午3時半馬公往高雄航班均尚有艙位。