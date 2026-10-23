聽新聞
0:00 / 0:00
北北桃24日停班停課 機捷普通車維持15分鐘班距
桃園大眾捷運股份有限公司今天說，颱風薔琵影響，桃園市、新北市及台北市明天停班停課，機場捷運全天取消直達車及加班車，普通車維持15分鐘班距，依颱風動態採相關因應措施。
桃捷公司晚間發布新聞稿表示，明天暫停台北車站與新北產業園區站預辦登機及行李託運服務。實際營運視颱風影響狀況而定，如果風速達標列車將降速行駛或暫停營運，請旅客留意最新公告，而各站轉乘停車場維持營運。
桃捷公司說，將依颱風最新動態採取相關因應措施，並即時透過官網、社群網站臉書（Facebook）官方粉絲團及i搭桃捷APP第一時間發布，全線各站會加強站內廣播與即時公布營運資訊，旅客如果有任何問題，可於上午6時到晚間12時營運時間內撥客服專線（03）286-8789查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。