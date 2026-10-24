華山永續市集 疫苗免費打再賺雙幣

在健康幣加持下，流感疫苗打氣爆棚，如果你搶不到「左流右新」疫苗，那麼10月31日到11月1日來華山逛永續市集，現場提供各200劑疫苗讓第一波公費接種的民眾施打，免掛號費就能接種，且可獲得1350健康幣。活動現場還有最夯的靜默舞蹈無聲派對，報名就免費體驗千元課程，還能登記運動幣，幣幣加值打造永續人生。

台灣家庭醫學醫學會常務副秘書長張嘉興觀察，醫療院所門診與社區接種站中，第一階段公費對象長者的左手流感、右手新冠「雙打率」高達8成。今年打氣升溫，除宣導奏效，也因新冠疫情6至8月爆發、流感病例延續至10月，民眾警覺性大增。

但仍有長輩停留在疫情初期的恐懼印象，張嘉興說，現行疫苗已改良至新世代，臨床上多只有注射部位痠痛、微微倦怠等輕微反應。也有民眾認為，打疫苗要回原戶籍地，其實社區接種站與衛生所一律「認身分、不認戶籍」，符合公費資格、攜帶健保卡即可跨區就近施打，還能省掛號費。

由聯合報健康事業部主辦的「健康行動永續未來」將於10月31日在華山藝文特區一連舉辦兩天，現場由台北市衛生局設置社區接種站，歡迎符合資格者先上網報名。

兩天活動有多場免費體驗，包括最流行的Silent Dance無聲派對，讓你戴耳機隨音樂慢舞，學會與自己對話；由器捐病主中心擺攤的「認識愛與生命」教育繪本導讀，歡迎親子報名；現場還有亞太心理腫瘤學交流基金會提供認識精油及芳香應用。

想要打造永續人生，昕新智慧診所提供AI智能健康檢查諮詢，從真正的疾病預防作起。想要健康生活行動方案，台北醫學大學榮譽教授韓柏檉帶來旋轉太極啟動內在療癒力量的實踐方法。永續市集活動全程免費，部分講座及活動須事先報名，可優先保留座位。

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