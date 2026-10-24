聽新聞
0:00 / 0:00

照護斷鏈 醫院、長照、居護淪3條平行線

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

長者好不容易出院，卻可能因為病情惡化等因素，再度進出醫院。據統計，二○二一年接受出院準備銜接長照服務的個案，每四人就有一人出院後再入院。台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸指出，即使已有長照個管員參與出院轉銜，醫院與社區照護仍存在斷鏈，應讓居家護理師提前介入，降低患者返家後的照護風險。

根據衛福部統計，二○一六年至二○二一年已接受出院準備銜接長照給付個案，二○二一年出院後卅天日內再急診率達百分之廿三點三五，卅日內再住院率則為百分之十一點八五。

邱青萸表示，現行醫院出院準備、長照個管員與居家照護團隊「猶如三條沒有交集的平行線」。

醫院熟悉病況與治療歷程，卻不了解返家後居住環境及家屬照顧能力；長照個管員熟悉資源，卻未必掌握臨床照護細節；真正進入家庭的居家照護團隊，因未參與出院交班，難以及早評估需求、擬定合適照護計畫。

邱青萸指出，居家護理師兼具臨床醫療與家庭照護專業，也熟悉健保及長照資源，可成為醫院與社區間的橋梁。若能在患者出院前掌握疾病、用藥、傷口及管路資訊，返家後再實地評估照護環境，便能及早發現問題，安排居家醫療、護理及復健等服務，法國、瑞士等國已有類似作法。

居護聯盟總會建議，符合出院準備條件的長者，應由居家護理師提前進入醫院參與交班，返家後三日內主動聯繫、七日內到宅訪視，高風險個案則優先於七十二小時內訪視。同時，建議健保署試辦合理支付，建立醫院與居護機構雙向回報機制，並放寬出院轉銜門檻，不應僅以是否使用管路或巴氏量表評估，而應考量患者實際社區照護需求。

長照 醫院 居家照護

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

關渡醫院聯合台積電推智慧醫療  展示照護新模式

9成識能不足 醫：救護車是中風急救起點

高雄長照政見交鋒…柯志恩提導入AI輔具 賴瑞隆喊敬老卡加碼

腦中風治療…5成家屬決策困難 卡在知識真空期

相關新聞

高血壓藥大缺貨 基層藥局一盒難求

高血壓用藥「易安穩」膜衣錠近期傳出缺藥，基層藥局一盒難求。藥廠台灣諾華股份有限公司廿一日發函向藥商敘明原因，將缺藥歸因於「短期需求增加」，引發基層藥師不滿，質疑業者於十月初健保調降藥價後隨即控貨，卻以需求暴增為由，試圖規避行政裁罰，呼籲衛福部健保署公布實際用藥數據，釐清真正的缺藥原因。

照護斷鏈 醫院、長照、居護淪3條平行線

長者好不容易出院，卻可能因為病情惡化等因素，再度進出醫院。據統計，二○二一年接受出院準備銜接長照服務的個案，每四人就有一人出院後再入院。台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸指出，即使已有長照個管員參與出院轉銜，醫院與社區照護仍存在斷鏈，應讓居家護理師提前介入，降低患者返家後的照護風險。

給付不足 居家護理師招募新人陷困境

醫療院所鬧護理人力荒，衛福部祭出獎勵措施吸引護理師回流醫院，同時推動在宅醫療，減輕病房負擔。然而，在宅醫療仍需仰賴居家護理師，但居家護理給付調幅卻跟不上物價上漲，加上醫院調薪產生磁吸效應，使居家護理機構陷入徵才困境。第一線居家護理師坦言，如今「很難聘到新人」，若人力持續流失，恐衝擊在宅醫療政策推動。

醫師：工業用氧氣純度不足 含甲烷、一氧化碳

檢調查獲不肖業者以工業用氧氣、二氧化碳，假冒醫用或食品級氣體。醫師表示，工業用氣體製程、填充不如醫用或食品級有嚴謹規範，純度不足，也可能含其他雜質如甲烷、一氧化碳等，若假冒醫用氣體提供醫療使用，恐釀健康風險。

工業液氧假冒醫用、5機構受害 檢求重刑

台中地檢署查獲非法氣體案，先後查出成立近一甲子的源吉氣體，將八七一桶工業用液氧假冒醫療用，出貨給五家醫療、長照機構，又與三鶯氣體共謀，將工業用二氧化碳假冒為食品級，出貨千餘瓶給好市多、ＩＫＥＡ台中分店。檢方認為業者為省成本罔顧消費者健康，依藥事法等起訴四業者與十七人，最重求處七年有期徒刑。

暈眩患者脊柱側彎 平衡感「害的」

一名長年暈眩的患者，反覆覺得走路不穩、身體歪向一邊，近來更出現頸肩痠痛、背部緊繃，甚至手麻、腳麻。原本以為只是內耳平衡功能不佳，安排脊椎X光檢查後，才發現頸椎、胸椎或腰椎已有不同程度的側彎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。