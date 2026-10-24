照護斷鏈 醫院、長照、居護淪3條平行線

長者好不容易出院，卻可能因為病情惡化等因素，再度進出醫院。據統計，二○二一年接受出院準備銜接長照服務的個案，每四人就有一人出院後再入院。台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸指出，即使已有長照個管員參與出院轉銜，醫院與社區照護仍存在斷鏈，應讓居家護理師提前介入，降低患者返家後的照護風險。

根據衛福部統計，二○一六年至二○二一年已接受出院準備銜接長照給付個案，二○二一年出院後卅天日內再急診率達百分之廿三點三五，卅日內再住院率則為百分之十一點八五。

邱青萸表示，現行醫院出院準備、長照個管員與居家照護團隊「猶如三條沒有交集的平行線」。

醫院熟悉病況與治療歷程，卻不了解返家後居住環境及家屬照顧能力；長照個管員熟悉資源，卻未必掌握臨床照護細節；真正進入家庭的居家照護團隊，因未參與出院交班，難以及早評估需求、擬定合適照護計畫。

邱青萸指出，居家護理師兼具臨床醫療與家庭照護專業，也熟悉健保及長照資源，可成為醫院與社區間的橋梁。若能在患者出院前掌握疾病、用藥、傷口及管路資訊，返家後再實地評估照護環境，便能及早發現問題，安排居家醫療、護理及復健等服務，法國、瑞士等國已有類似作法。

居護聯盟總會建議，符合出院準備條件的長者，應由居家護理師提前進入醫院參與交班，返家後三日內主動聯繫、七日內到宅訪視，高風險個案則優先於七十二小時內訪視。同時，建議健保署試辦合理支付，建立醫院與居護機構雙向回報機制，並放寬出院轉銜門檻，不應僅以是否使用管路或巴氏量表評估，而應考量患者實際社區照護需求。