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健康你我他／AI再方便 也不是醫師

聯合報／ 文／張如欣（新北新店）
看到健康App上的結果，讓我反思對AI的依賴。圖／張如欣提供
看到健康App上的結果，讓我反思對AI的依賴。圖／張如欣提供

看到健康App上的結果，「你目前可能有輕微焦慮的症狀。」我愣了一下，憂鬱症風險是「輕度」。這陣子我確實比較容易緊繃，身體不舒服會問AI，飲食營養會問AI，情緒卡住了，也會請AI陪我整理思緒。幾個字輸入，就能得到一大串答案，方便得讓人幾乎忘了：AI不是醫師。

有一次身體不舒服，詢問AI後，順著它提供的資訊繼續搜尋，越看越擔心，再查專業醫療資料，才發現有些病症不能直接套用在自己身上。我開始提醒自己：AI可以提供方向，不能代替診斷；健康資訊要查證，尤其涉及疾病、藥物與營養；問卷上的「輕度焦慮」，也只是提醒，不代表醫療診斷。

現在的我，仍然持續使用AI，卻不再把它當成最終答案。AI可以幫我搜尋健康，卻不能替我判斷身體狀況；可以提醒我照顧自己，卻不能替我做最後的決定。AI讓我更健康嗎？也許真正讓我更健康的，不是AI給了多少答案，而是它讓我學會，在得到答案之後，再多問自己一句：「這，真的值得相信嗎？」

憂鬱症 健康 焦慮

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