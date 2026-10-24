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給付不足 居家護理師招募新人陷困境

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
居家護理師給付調幅跟不上物價上漲，加上醫療院所相繼替護理師加薪，讓居家護理師徵才難度增加。圖為示意圖。圖／台灣居家護理暨服務聯盟總會提供
居家護理師給付調幅跟不上物價上漲，加上醫療院所相繼替護理師加薪，讓居家護理師徵才難度增加。圖為示意圖。圖／台灣居家護理暨服務聯盟總會提供

醫療院所鬧護理人力荒，衛福部祭出獎勵措施吸引護理師回流醫院，同時推動在宅醫療，減輕病房負擔。然而，在宅醫療仍需仰賴居家護理師，但居家護理給付調幅卻跟不上物價上漲，加上醫院調薪產生磁吸效應，使居家護理機構陷入徵才困境。第一線居家護理師坦言，如今「很難聘到新人」，若人力持續流失，恐衝擊在宅醫療政策推動。

健保居家護理給付長年凍漲，今年雖調升百分之五，仍難以反映物價及人力成本上漲。國泰醫院居家護理所護理長洪怡蘋指出，近年消費者物價指數累計上漲近百分之十二，居家護理所不僅須自行負擔人事成本，鼻胃管、導尿管等醫材也需大量採購，墊付經費可觀。近年醫院陸續調高護理師薪資，居護所若無法開出五、六萬元以上月薪，根本無法吸引新人投入。

為改善居家護理師執業困境，護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴提出三大訴求，包括合理調升居家護理給付，反映護理專業價值，留住居護人才；完善出院準備服務，建立醫院與社區間的標準化轉銜機制，確保有照護需求的患者返家當日就能獲得適當照顧；以及全面盤點出院準備個管師與居家護理人力，建立合理的人力配置及工作負荷標準。

現行健保「居家醫療照護整合計畫」依患者照護需求及資源耗用程度，將護理訪視分為四類，第一類照護需求最低，第四類最高。

護師公會全聯會認為，現行給付難以反映居家護理成本，建議比照長照專業訪視調高給付。若是以今年調升百分之五的標準計算，第一類至少應調升百分之四十二點五，第二至四類調升百分之廿五。換算現行點數，第一類應由一○五○點提高至約一五○○點，二至四類則由二○五五點增至二五六九點。

對此，健保署醫務管理組參議林右鈞表示，居家護理訪視費已依患者疾病狀況、照護複雜度及護理處置所需資源，區分為四類支付，照護需求愈高，給付也愈高。

為提高護理人員投入在宅醫療的誘因，兼顧整體支付衡平性，健保署已自今年四月一日起全面調升護理訪視費百分之五，並針對兒童訪視、山地離島地區及緊急訪視增訂加成給付。

給付 護理師 新人

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