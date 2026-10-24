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愛肝達人站／換作是你，你會結紮嗎？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

真實故事。

十多年前的一天，下班回家，太太迎面就說：「如果我走了，你一定要再娶！」我愣住了。才30多歲，怎麼突然交代起後事？

「今天去體檢，醫師說我肝臟長了腫瘤……」「可是妳人好好的，怎麼會？」難道這一次，竟輪到我心愛的老婆了！

半年前，小舅子因B型肝炎罹患肝癌，從發現到過世，不到半年。眼看他由健壯到消瘦，最後連說話都沒力氣，那種無助，至今難忘。太太因弟弟的遭遇，生完孩子後趕緊檢查，沒想到自己也發現肝腫瘤！難道才送走妻舅，又要失去妻子？

過去台灣B肝盛行，肝癌早期往往毫無症狀。幸虧弟弟的遭遇讓太太警覺，才及早發現病灶。

「你一定要再娶，替孩子找個好媽媽。」我鼻頭一酸。哪個女人願意把丈夫交給別人？她自己生死未卜，竟還替我安排下半輩子。「孩子還小，生病時誰照顧？夜裡哭了誰哄？我不在了，總要有人疼他…」

我握住她的手，說不出話。沒想到，她忽然又說：「但是，你不能再當爸爸！」我又愣住了。「新太太如果有自己的孩子，還會一樣疼我們的孩子嗎？」她低聲說：「我知道這樣很自私，可是我怕孩子受委屈，卻沒人替他說話。」過了一會兒，她才問：「你願意去結紮嗎？」這句話，讓我整夜難眠。

我才30多歲！父母盼著兒孫滿堂，如今要親手斷了生育的機會，對得起父母嗎？萬一她真的走了，將來再婚，新太太也想當母親，我又如何交代？我愛她，卻也捨不得自己的未來。

深夜，她背對著我，輕聲說：「算了，我不該這樣要求你。」我伸手摟住她，才發現枕頭已濕了一片。她捨不得我再娶，卻怕孩子沒有媽媽；盼孩子有人疼，又怕新媽媽偏愛親生骨肉。她不是不懂自己的私心，只是怕自己再也無法保護孩子。

我抱緊她。「好，我去結紮。」醫師說，結紮只是切斷輸精管，不影響男性荷爾蒙及一般性功能，但日後想恢復生育，未必如願。手術後，我把兩小段輸精管泡在福馬林裡，裝進玻璃瓶，帶回家。

幸好，太太的腫瘤及早切除。多年過去，孩子長大了，她仍陪在我身邊。夫妻難免吵架。有時她氣得話說個不停，忽然瞥見客廳那個玻璃瓶，便安靜下來。

我知道，她又想起當年。偶爾她問：「你後悔嗎？」我笑說：「後悔啊！」她一怔。「早知道這兩小段東西這麼有用，當年就該放在妳最常看見的地方！」她笑了，眼眶卻紅了。

望著那個小玻璃瓶，我只慶幸：當年以為要永別的人，如今還能陪我吵架，陪我慢慢變老。

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結紮 肝癌 腫瘤

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