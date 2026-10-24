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暈眩患者脊柱側彎 平衡感「害的」

聯合報／ 文／義大癌治療醫院內科暈眩門診兼任主治醫師陳建志
病患罹患右側前庭神經病變，頭頸向右偏斜，身體為了維持重心，胸椎向反方向偏斜。圖／陳建志提供
病患罹患右側前庭神經病變，頭頸向右偏斜，身體為了維持重心，胸椎向反方向偏斜。圖／陳建志提供

一名長年暈眩的患者，反覆覺得走路不穩、身體歪向一邊，近來更出現頸肩痠痛、背部緊繃，甚至手麻、腳麻。原本以為只是內耳平衡功能不佳，安排脊椎X光檢查後，才發現頸椎、胸椎或腰椎已有不同程度的側彎。

在暈眩門診中，這類情形並不少見。特別是長期暈眩、反覆發作的患者，常可發現脊椎排列已經偏移。病程越久，脊柱側彎越可能明顯，這並不只是姿勢不良，而是與前庭平衡訊號長期不對稱有關。

人體要維持站立與行走穩定，仰賴內耳前庭系統、視覺與本體感覺共同合作。以右耳為例，若耳石脫落，跑進半規管，或橢圓囊發炎、前庭神經炎，會使右耳前庭訊號降低，相對地左耳訊號較強，患者會誤以為地面或身體向左傾斜。

義大癌治療醫院內科暈眩門診兼任主治醫師陳建志。圖／陳建志提供
義大癌治療醫院內科暈眩門診兼任主治醫師陳建志。圖／陳建志提供

功能性代償 變結構性側彎

為了避免跌倒，身體會進行代償，頭頸部會不自覺地向右傾斜，試圖把視線拉回「感覺上」的正中央，但真正的身體重心卻因此偏離中線，胸椎或腰椎便會接著向反方向彎曲，把軀幹拉回中央，讓人勉強站穩。久而久之，整條脊椎扭曲成C型，甚至進一步變成S型側彎。

剛開始這種彎曲多半屬於功能性代償；但若暈眩持續數月、數年，脊椎長期承受不平均的壓力，椎間盤逐漸變形，甚至硬化與退化，會使原本可逆的姿勢偏移，變成較難恢復的結構性側彎。此時患者除了暈眩外，還會出現頸肩痠痛、腰背痛、手麻腳麻、下肢疼痛或肌肉抽筋。

先解決暈眩 再配物理治療

治療上，第一步仍是找出暈眩原因，恢復前庭平衡功能。若是耳石脫落，應接受正確耳石復位術；若是橢圓囊發炎或過敏相關病變，須控制發炎與過敏；若是前庭神經病變，則需針對神經發炎、水腫或缺血治療。

等平衡功能穩定後，若脊柱側彎已形成，還需搭配物理治療、姿勢訓練、肌力訓練與伸展。必要時，可進一步評估關節面、韌帶或椎間盤是否受損，再安排適當處置。

長期暈眩患者若合併手麻、腳麻、背痛或身體歪斜感，不能只當作單純內耳疾病，應同步檢查脊椎，才能真正找回穩定的身體重心。

身體 患者 椎間盤 肌肉 水腫

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