醫師：工業用氧氣純度不足 含甲烷、一氧化碳

檢調查獲不肖業者以工業用氧氣、二氧化碳，假冒醫用或食品級氣體。醫師表示，工業用氣體製程、填充不如醫用或食品級有嚴謹規範，純度不足，也可能含其他雜質如甲烷、一氧化碳等，若假冒醫用氣體提供醫療使用，恐釀健康風險。

童綜合醫院急診部毒物研究及發展中心主任洪東榮表示，食品級二氧化碳常用於汽水、氣泡水製作，須符合純度及衛生標準；工業用二氧化碳則可能含有雜質，且缺乏食品級衛生管理要求，氣體恐在製程中遭汙染，也具病菌滋生風險。

台中榮總胸腔部主任楊宗穎表示，醫用氧氣屬於藥品，廣泛用於急重症、手術及慢性病患者居家氧氣治療，純度須要達百分之九十九以上，並嚴格管控水分、一氧化碳等雜質，生產、儲存、充填及運輸均須符合藥事法規。

工業用氧氣缺乏同等品質保障，若含有有害雜質，恐危及仰賴供氧維生的病患。

楊宗穎說，工業用的氧氣不像醫用氧氣，在填充或製作過程有嚴格規範，加上純度不足，可能殘留其他氣體，例如一氧化碳或甲烷，長期使用有安全的疑慮。

檢方表示，醫用氧氣使用者多為因疾病、高齡或失能，接受治療的病患，其呼吸功能原已衰弱，須仰賴供氧維持生命，無從辨識所吸入氧氣的來源及品質，不肖業者以欠缺醫療品質保障的工業用氧氣假冒醫用氧氣，罔顧病患健康。

台中市食安處說明，我國已全面將醫療用的氧氣、二氧化碳及氧化亞氮（俗稱笑氣）等三項氣體，納入藥品管理，業者須依據藥事法規定，申請查驗登記取得藥品許可證才可製造，未經核准擅自製造即涉及製造偽藥，最重可處十年以下有期徒刑。