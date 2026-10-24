工業液氧假冒醫用、5機構受害 檢求重刑

台中地檢署查獲非法氣體案，先後查出成立近一甲子的源吉氣體，將八七一桶工業用液氧假冒醫療用，出貨給五家醫療、長照機構，又與三鶯氣體共謀，將工業用二氧化碳假冒為食品級，出貨千餘瓶給好市多、ＩＫＥＡ台中分店。檢方認為業者為省成本罔顧消費者健康，依藥事法等起訴四業者與十七人，最重求處七年有期徒刑。

醫用液氧供應醫療院所、長照機構，輔助呼吸治療使用，供應高於大氣濃度的氧氣，以改善低血氧或預防組織缺氧；食品級二氧化碳可用於製作碳酸飲料。台中市食安處表示，醫用氧氣納藥品管理，食品級二氧化碳也列為食品添加物管理，業者須具備許可證才能製造、販售，填充、製程、標示與追溯都須符合標準。

調查局台中市調處七月報請中檢指揮，有業者涉嫌以工業用氣體假冒醫用氧氣、食品級二氧化碳，檢察官八、九月接連三波搜索，將四人聲押獲准。

檢方查出，源吉氣體的醫用氧氣製造許可證已於二○二○年三月註銷，黃姓負責人與妻女自二○二一年起至二○二四年九月，在該公司大里廠將工業用液氧填充至醫用液氧空桶，並與合法醫用液氧混和出貨二九四四桶，其中工業用液氧有八七一桶，每桶約二一五○元，犯罪所得一八七萬餘元。

檢方發現，三鶯科技卓姓負責人再與黃男共謀，自二○二二年七月至二○二四年二月，以印有三鶯氣體的食品級二氧化碳鋼瓶、批號標籤與封膜，交給源吉以工業用二氧化碳填充，佯裝成合法製程的食品級二氧化碳，配送到好市多台中南屯店、台中北屯店及ＩＫＥＡ台中店，共出貨一○二七瓶，貨款約九十二萬餘元。

三鶯氣體又與丙安科技於二○二二年七月至二○二五年七月，由丙安以不符許可證、規範的設備，將其他廠商生產的食品級二氧化碳，填充至三鶯鋼瓶，佯裝成三鶯合格產品出貨六五六瓶，給好市多嘉義店、台南店，對方支付五十八萬餘元。

檢方偵結依違反藥事法、食品安全衛生管理法、三人以上共同詐欺取財及明知為虛偽標記品質之商品而販賣等罪嫌，起訴源吉、三鶯氣體、三鶯科技及丙安科技等四公司及負責人、員工等十七人；檢方對源吉黃姓負責人與其妻女，就製造偽藥部分求處七年以上徒刑，併科二千萬元罰金。