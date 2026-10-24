橘世代／【悲傷療癒─告別的準備】留下來的人 更要開心過日子

爸爸離開後，林逸欣花許多時間陪伴媽媽，她帶媽媽做「想做但過去沒機會做」的事，像跳國標舞、有氧舞蹈，過去爸爸沒興趣，媽媽也以照顧另一半為重，收起興趣。

她鼓勵媽媽和好朋友逛街、喝下午茶，過去接送爸爸上班，或照顧、陪伴爸爸，媽媽沒自己的姐妹聚會，現在可以重新找回人際連結。

前陣子，林逸欣想起小時候爸爸都會定期帶全家出國玩。某日猛然想到上次家庭旅遊已是八年前，於是就發起了說走就走的日本旅行。

林逸欣不捨媽媽在摯愛離世之後的罪惡感，常常開導媽媽。兩年前外婆離世、今年爸爸也走了，媽媽看著外婆、爸爸生病痛苦，而後離開人世，自問：「我怎麼還能開心過日子？」

林逸欣跟媽媽說，如果可以，爸爸和外婆也希望一起創造更多回憶，也不願這麼早離開，「他們絕對希望妳繼續把人生開開心心地走完，像他們一樣不虛此行。」她鼓勵媽媽做想做的事，過好玩的生活，等下次見面，就分享他們離開後的日子怎麼度過。

「不要用摯愛的離世來懲罰自己，你永遠有資格成為一個快樂的人。因為在他們眼中，你永遠值得被愛、值得一切美好。」她相信，人生的離別總會再相見，留下來的人要好好生活，才不枉所愛。