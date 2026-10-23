13縣市停班課！高鐵明正常營運 台鐵對號座車次上午仍有部分停駛

薔琵颱風在宜蘭近海偏折打轉，影響時間恐再拉長。氣象署預估最快得等到明天晚間，才有可能解除陸上颱風警報，13縣市宣布明天繼續停班課，雙鐵營運情形也出爐。高鐵全線正常運作，台鐵西部幹線對號座列車，明天上午除基隆=彰化間、宜蘭線及北迴線停駛外，其餘路段恢復正常行駛。

薔琵颱風帶來狂風驟雨，明天上半天將持續為中部以北地區帶來大雨，風勢也仍是不容小覷。高鐵公司宣布，明天全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。如因颱風影響需進行營運調整，高鐵公司將盡速提前公告。

台鐵公司則繼今日對號座全數停駛，明天12時前西部幹線基隆=彰化停駛；非對號列車基隆=彰化間除海線及成追線列車全區間停駛外，其餘視風雨情形機動行駛，彰化=高雄=枋寮間列車正常行駛。另有472次、102次、280次、270次全區間停駛。101次台中=潮州、191次台中=潮州、371次台中=臺東全區間正常行駛。

東部幹線部分，對號列車樹林=宜蘭=花蓮間列車停駛、花蓮=台東間正常行駛；非對號列車：樹林=宜蘭=花蓮間列車停駛、花蓮=台東間正常行駛。207次全區間停駛。

台鐵公司指出，南迴線、六家線、集集線及沙崙線均正常行駛，平溪線、深澳線及內灣線全區間停駛。

台鐵公司說，若加班車次行經停駛區間，則全區間停駛。此外，除藍皮解憂號正常行駛外，海風、山嵐、鳴日廚房與1次、2次環島之星等觀光列車全日停駛。科普列車全日停駛且閉幕活動取消。

台鐵公司表示，明天午後行車資訊將於上午8時另行公告。