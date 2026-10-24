橘世代／【悲傷療癒─告別的準備】點開婚禮成長影片 回到幸福時刻

林逸欣去年分享了一支影片，內容是父親從她兒時開始手持攝影機記錄家庭生活與求學過程，她在去年剪輯成成長影片，在臉書、ＩＧ與 Threads上的觀看與轉發量高達數百萬次，觸及的族群遠超出她原本的演藝圈粉絲，平時不看八點檔、不聽流行音樂的網友，透過演算法推薦第一次認識她。影片中父親數十年如一日的溫柔記錄、家人間的情感，戳中了跨世代對「理想家庭」與「在愛中長大」的集體投射。

「沒想到那麼多人有共鳴！」林逸欣坦承，她對於影片泛起的漣漪也很意外，那支影片純粹是她補辦延宕了三年的婚禮，想要剪一支成長影片在婚禮上播放，也當作是給爸媽的禮物。婚禮當天，爸爸很認真微笑看完影片，媽媽則是歡樂忙碌到處聊天根本不知道有影片，為了方便媽媽觀看，她將影片上傳ＹＴ，也放在自己的社群分享，沒想到一夕爆紅。

她回想，那陣子原本不太敢點開原始影片，那時爸爸已經生病，同時間她也經歷了親戚離開、寵物離開，很多悲傷的事情。她擔心回看記錄著小時候開心日子的影片，心情會承受不住。

但是不久後她又告訴自己不該這麼想：「爸爸媽媽將童年記錄下來，不是為了讓我難過的，他們是為了讓我在以後悲傷的時候，想到那些快樂的回憶，可以帶著笑容繼續往前走。」她於是點開影片，掉進了一片美麗幸福的回憶中。

如今回想，林逸欣好幸慶當初決定補辦婚禮，也花時間把影片剪出來，作為禮物送給爸爸媽媽。婚禮那天的每個人都好開心，爸爸牽著女兒走上紅毯的畫面也很美，是件很有意義的事情。