橘世代／【悲傷療癒─告別的準備】把失落故事寫成歌 化作溫暖力量

父親罹癌後，林逸欣經歷了一段低潮，那時她常常在想，哪天爸爸不在了，她做任何事情，都將變得沒有意義。但是同時，心裡也有另一個聲音—「不對啊，爸爸媽媽花了一輩子在讓我成為一個開心的人，支持我去做喜歡的事，告訴我喜歡音樂就去做，想做什麼就要把握時間。」這個聲音讓她轉念，與其很喪志覺得一切都無所謂，不如趁爸爸還在、媽媽也健康時，盡力做出作品跟他們分享。

也差不多是那一兩年，林逸欣經歷了人生許多的離別與傷痛—外婆離世、大姑姑失智、陪伴好朋友經歷昏迷又重生的過程、相伴多年的小貓咪也過世了。而爸爸罹癌一事讓她覺得最不真實，生活彷彿一夕墜入另外一個世界，所以寫了「墜」這首歌。

那時林逸欣已經離開前唱片公司一段時間，一直想要再發一張專輯。於是很努力的將這些失落的故事寫成一首又一首的歌，然後找資源，做出新唱片。

當她把專輯交給爸爸媽媽，爸媽看到她還在努力創作，做自己喜歡的事，非常開心。專輯裡的每一首歌、每一個故事，幾乎都是全家一起經歷過，爸媽總是聽著專輯聽到落淚。

林逸欣慢慢懂得，生老病死是人生必經之路，每個人都有自己面對悲傷的方式，而她是透過音樂，將這段經歷變成溫暖的力量。

因為這張專輯，也讓林家開始重新出門旅行。

林春銘生病後鮮少出門，一來因為身體不舒服，二來也不太想讓太多人知道他生病中，加上疫情也不方便趴趴走，所以那陣子爸媽的生活都是家裡到診所。

這張專輯推出後，林逸欣每年都會舉辦生日音樂會，本來她跟爸媽說不要有壓力，她請人現場直播讓他們在家裡看。

沒想到那時爸爸病情穩定，爸媽也覺得太久沒有到台北找女兒了，就悄悄搭車北上坐在觀眾席。林逸欣在台上看到台下的爸媽，情緒溢滿胸口，哭了出來。「他們出現在現場對我來說意義重大，我從小到大每個重要場合他們都在，那是爸爸媽媽持續在愛我的方式。」她感覺到世界無論如何改變，她知道爸媽是她最大的支援。

從那天開始，爸爸願意出門，林家又開始恢復旅行，有一些國內過夜行程，甚至只是半天到海邊踏踏沙，累積了很多美好的回憶。