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橘世代／【悲傷療癒─告別的準備】創造美好回憶面對告別

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
林逸欣（右）辦婚禮時，父親林春銘（左）已罹癌超過四年。林逸欣回想，爸爸一直是個努力的病人，嘗試了各種可能的治療，也好幾次度過危急時刻，穩住病情。爭取更多陪伴家人的時間。圖／林逸欣提供
林逸欣（右）辦婚禮時，父親林春銘（左）已罹癌超過四年。林逸欣回想，爸爸一直是個努力的病人，嘗試了各種可能的治療，也好幾次度過危急時刻，穩住病情。爭取更多陪伴家人的時間。圖／林逸欣提供

人生的生離死別，有辦法準備嗎？音樂才女林逸欣在過去五年，開啟了一段漫長的告別，陪伴癌末的父親走完人生最後。對林逸欣來說，告別永遠沒有準備好的一天，但我們可以做一件事減少遺憾。

「才過半年嗎？怎麼覺得已經過了很久。」問及音樂才女林逸欣，父親林春銘離世後這半年的生活，她才驚覺，原來送走爸爸只是半年前的事。

這半年，林逸欣努力持續過著和以前一樣的生活，讓媽媽、哥哥、身旁親友不要太過擔心。

每天通話成習慣 時時刻刻都在想他

對她來說，爸爸的確離開了；但是另一方面卻又無時無刻陪伴著她。「我每天至少會想起他三次吧。」林逸欣大學時從台南離家北上念書，從那時開始，她每天中餐前、晚餐前、睡前都會打電話給爸爸，二十幾年來從未間斷。現在只要時間到，她就本能地想撥電話給爸爸，隨即又想起，爸爸已經到另一個世界了啊。

「我真的時時刻刻都在想他。」林逸欣說，她每個瞬間、去每個地方、做每件事都會想到爸爸，例如回台南和媽媽吃飯時、拉小提琴時、彈鋼琴時，甚至不久前全家去日本玩的時候，大家都會想著爸爸，聊著如果爸爸在，會做哪些事。

思念爸爸的心情對她而言都是美好的。爸爸給了她華麗、快樂的童年；而她和媽媽、哥哥也陪伴爸爸經歷苦樂參半的五年抗癌之旅。

五年前一通電話 全家踏上抗癌之路

五年前的某個中午，她如往常般打電話給爸爸。那時爸爸腰痛、腳痛已經一個月，當天安排了檢查，她關心爸爸檢查的結果，結果聽到爸爸在電話那頭哽咽：「很不好，癌細胞很凶猛，已經是癌末了。」

林逸欣從來沒聽過爸爸這種聲音，心裡好慌，馬上聯繫先生，以及也在台北的哥哥，三人開車直奔回台南。中午的電話、下午一點多開車上路，傍晚五點多回到台南的家，大家看到彼此，抱在一起，哭到說不出話來。

林逸欣回想，「爸爸真的是一個很勇敢的人，他當然很難過，可是他深知一定要把握時間做治療，他要爭取更多陪伴我們的時間。」在醫療資源因疫情而窘迫的那年，大家試了許多方法，終於在兩天後，林春銘住進醫院開始治療。

這五年，林春銘一直是個努力的病人，嘗試了各種可能的治療，也好幾次度過危急時刻，穩住病情。一直到今年四月，林春銘在桃園治療，全家都以為這次也可以度過難關再回來，可是後來那個難關沒有過。林逸欣火速找了救護車，用最快的方式將爸爸送回台南，隔天，爸爸就離開了。

家人相聚在一起 陪爸爸到最後一刻

林逸欣說，全家人一直想要奮力一搏，想要努力到最後一刻，雖然爸爸最後離開了，但至少，大家一直到最後一刻還是聚在一起，爸爸是在大家的陪伴之下，走完人生的路程。

對林逸欣來說，面對生命的告別唯一可以準備的，是想盡辦法的陪伴。「今年跟爸爸告別，我覺得太早。但如果我們可以再相處十年、二十年，到時候告別，我一樣會覺很早，永遠沒有準備好的時刻。」

林逸欣認為，告別永遠不會準備好，但是我們可以選擇，用更多時間彼此陪伴、創造開心的回憶，在你往後人生回想起時，那些笑容、那些美好都就像他一直陪伴著你。

林逸欣專訪影片

林逸欣 台南 音樂 橘世代

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爸爸離開後，林逸欣花許多時間陪伴媽媽，她帶媽媽做「想做但過去沒機會做」的事，像跳國標舞、有氧舞蹈，過去爸爸沒興趣，媽媽也以照顧另一半為重，收起興趣。

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林逸欣去年分享了一支影片，內容是父親從她兒時開始手持攝影機記錄家庭生活與求學過程，她在去年剪輯成成長影片，在臉書、ＩＧ與 Threads上的觀看與轉發量高達數百萬次，觸及的族群遠超出她原本的演藝圈粉絲，平時不看八點檔、不聽流行音樂的網友，透過演算法推薦第一次認識她。影片中父親數十年如一日的溫柔記錄、家人間的情感，戳中了跨世代對「理想家庭」與「在愛中長大」的集體投射。

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父親罹癌後，林逸欣經歷了一段低潮，那時她常常在想，哪天爸爸不在了，她做任何事情，都將變得沒有意義。但是同時，心裡也有另一個聲音—「不對啊，爸爸媽媽花了一輩子在讓我成為一個開心的人，支持我去做喜歡的事，告訴我喜歡音樂就去做，想做什麼就要把握時間。」這個聲音讓她轉念，與其很喪志覺得一切都無所謂，不如趁爸爸還在、媽媽也健康時，盡力做出作品跟他們分享。

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