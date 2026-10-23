薔琵颱風遠離桃機航班明恢復 預估起降607架次、下午迎疏運尖峰

薔琵颱風逐漸遠離台灣，桃園機場明（24）日航班陸續恢復，適逢光復節連假首日，加上颱風期間航班異動旅客陸續改搭後續航班，預估全日航班起降607架次，下午1時至4時為疏運尖峰。桃園機場公司提醒，明天仍有多個航班異動，旅客出發前務必確認航班資訊，並提早抵達機場。

桃園機場公司統計，今天共有563架次航班取消，包括客運523架次、貨運40架次。儘管颱風打亂不少旅客行程，機場從報到櫃台、安檢線到登機門仍維持有序疏運，最後一班前往布拉格的星宇航空JX101班機，已於晚間8時38分起飛，今天全日共執行230架次航班。

桃機明天預估全日航班起降607架次，其中到場335架次、離場272架次。由於部分航班為避開颱風路徑而調整時間，原本多集中於清晨5時左右抵達的北美、歐洲等長程航班，將延後至上午8時後陸續抵台。出入境旅客預計上午8時後逐漸增加，下午1時至4時為疏運高峰。

機場公司表示，光復節連假前夕遭遇薔琵颱風攪局，已多次召開颱風應變會議，邀集航空公司及地勤業者等單位，研商颱風過後航班恢復及連假疏運措施，並要求航空公司、地勤業者妥善調度人力，強化出入境作業量能。

此外，機場公司也加強現場服務及作業人力配置，與CIQS各單位密切協調，提前盤點報到、安檢、證照查驗、檢疫及海關查驗等流程，並依航班與旅客動態彈性調整人力，以有序排隊、快速消化人潮為原則，維持通關效率及旅客動線順暢。

機場公司提醒，颱風過後航班時間仍可能調整，旅客應隨時留意航空公司通知，或透過航空公司官網、APP查詢最新航班資訊，並預留充足時間提早抵達機場，以免影響行程。

桃園機場公司統計，今天共有563架次航班取消，包括客運523架次、貨運40架次。儘管颱風打亂不少旅客行程，許多旅客也到航空公司櫃檯改票。記者季相儒／攝影