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大樂透頭獎槓龜 中秋加碼2注各得850萬
大樂透第115099期今晚開獎。中獎號碼為40、38、33、09、45、10，特別號02；派彩結果，頭獎槓龜，下期（27日）預估銷售新台幣0.9至1.1億元，頭獎累積金額預估上看1.2億元。
貳獎1注中獎，獎金226萬9237元。
中秋加碼獎為29、44、38、35、45、24、15、16。
今天大樂透中秋加碼獎項開出情形，本期100萬元獎項開出2組，總中獎注數為2注，2組皆為單注中獎；本期5000元獎項開出361注。
因本期為加碼最後一期，100萬元獎項、5000元獎項獎金皆改為均分，每組100萬元獎項獎金為850萬元，每注5000元獎項獎金為5207元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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