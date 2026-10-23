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大樂透頭獎槓龜 中秋加碼2注各得850萬

中央社／ 台北23日電

大樂透第115099期今晚開獎。中獎號碼為40、38、33、09、45、10，特別號02；派彩結果，頭獎槓龜，下期（27日）預估銷售新台幣0.9至1.1億元，頭獎累積金額預估上看1.2億元。

貳獎1注中獎，獎金226萬9237元。

中秋加碼獎為29、44、38、35、45、24、15、16。

今天大樂透中秋加碼獎項開出情形，本期100萬元獎項開出2組，總中獎注數為2注，2組皆為單注中獎；本期5000元獎項開出361注。

因本期為加碼最後一期，100萬元獎項、5000元獎項獎金皆改為均分，每組100萬元獎項獎金為850萬元，每注5000元獎項獎金為5207元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

中秋 頭獎 大樂透

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大樂透第115099期開獎

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