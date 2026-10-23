大樂透頭獎槓龜 中秋加碼2注各得850萬

不少民眾健檢時看到膽固醇數值正常，就認為血管健康無虞，但心血管疾病風險不只與膽固醇有關。醫師提醒，脂蛋白(a)（Lp(a)）是容易被忽略的危險因子，約每5人就有1人數值偏高，且主要受遺傳影響，即使體重正常、飲食清淡，也可能增加心肌梗塞、腦中風及主動脈瓣狹窄風險，建議成年人一生至少檢測一次。

2026-10-23 19:33