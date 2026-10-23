薔琵颱風造成台南累計逾1萬戶停電 台電搶修剩668戶全力拚復電

薔琵颱風影響台南，台電台南區處截至23日晚間8時，轄內累計停電戶數達1萬491戶，經調動約168名人力全力搶修，目前剩668戶尚未復電，復電率達94%。

由於颱風行進速度緩慢，入夜後部分地區風雨可能持續增強，加上視線不佳及樹木傾倒等因素，增加搶修難度，台電將在兼顧安全的前提下，盡速恢復供電。

台電表示，薔琵颱風暴風圈邊緣今天清晨觸陸，隨著颱風沿東部海域前進，暴風圈逐漸涵蓋全台，瞬間強陣風造成台南七股、將軍、佳里、新化、南化、安南及市區等地，陸續發生電線斷線、脫落、桿線冒火花及開關故障等零星電力事故。

台電指出，搶修復電將依「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線、變壓器」的順序進行，並優先搶修高鐵站、醫院、應變中心、自來水、加壓站、抽水站及通信等重要公共設施，再依序恢復一般用戶供電。實際搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況及風雨狀況影響，請民眾耐心等候。

台電也說明，配電自動化系統可即時監測主要配電線路異常，若住家及附近住戶同時停電，台電通常能及時掌握並派員處理，民眾不必急著重複報修；若為零星停電，可透過「台灣電力APP」或台電官網「颱風停復電資訊」專區查詢、通報，也可撥打1911客服專線，或台電台南區處停電通報電話06-2160121洽詢。

台電提醒，颱風期間搶修作業須以人員安全為優先，將視風雨情況持續投入搶修，也呼籲民眾多給予第一線搶修人員耐心與體諒。

台電台南區處執行設備故障更新。圖／台電台南區處提供

大型帆布覆蓋線路，台電台南區處配合業者清除。圖／台電台南區處提供

纜線脫落台電台南區處派員綁紮搶修。圖／台電台南區處提供