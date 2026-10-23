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膽固醇正常也可能心肌梗塞 醫揭「隱形殺手」 每5人就有1人偏高

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
心血管疾病風險不只與膽固醇有關，醫師提醒，脂蛋白(a)（Lp(a)）是容易被忽略的危險因子。圖／AI生成
心血管疾病風險不只與膽固醇有關，醫師提醒，脂蛋白(a)（Lp(a)）是容易被忽略的危險因子。圖／AI生成

不少民眾健檢時看到膽固醇數值正常，就認為血管健康無虞，但心血管疾病風險不只與膽固醇有關。醫師提醒，脂蛋白(a)（Lp(a)）是容易被忽略的危險因子，約每5人就有1人數值偏高，且主要受遺傳影響，即使體重正常、飲食清淡，也可能增加心肌梗塞腦中風及主動脈瓣狹窄風險，建議成年人一生至少檢測一次。

精準預防醫學會理事長張家銘指出，脂蛋白(a)是一種含有脂質與蛋白質的顆粒，除了可能促進膽固醇在血管壁堆積，也會攜帶氧化磷脂，刺激血管內皮、促進發炎反應，長期下來可能加速動脈粥樣硬化，形成血管斑塊。由於脂蛋白(a)偏高通常沒有明顯症狀，民眾往往難以察覺，等到發現血管狹窄時，相關變化可能已累積多年。

張家銘表示，血管健康受到多重因素影響，除了低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），高血壓、糖尿病、抽菸及生活習慣也會增加心血管負擔。脂蛋白(a)偏高者，即使平時有運動、體重正常，仍不能因此忽略心血管風險。

脂蛋白(a)主要受到遺傳因素影響，單靠飲食或運動通常難以大幅降低數值，但民眾仍可透過健康生活型態，減少其他危險因子。張家銘說，飲食方面，建議多攝取蔬菜、豆類、燕麥、堅果及全穀雜糧，以魚類、豆腐、雞肉等作為蛋白質來源，並以不飽和脂肪取代部分飽和脂肪，減少含糖飲料及高油脂食物攝取，有助改善膽固醇與代謝健康。

另運動方面，可從飯後步行10至15分鐘開始，逐步增加活動量，每天快走20至30分鐘，並視個人狀況搭配每周兩次肌力訓練，避免久坐。睡眠也不可忽略，成年人一般建議每晚睡眠7至9小時，維持規律作息，有助血壓、血糖及代謝調節。

張家銘提醒，成年人可考慮至少檢測一次脂蛋白(a)，若家族中有人年輕時就發生心肌梗塞或腦中風，更應主動與醫師討論是否檢查。若檢測發現數值偏高，應進一步評估整體心血管風險，積極控制膽固醇、血壓及血糖；已有心血管疾病者，也應依醫囑接受必要治療。

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