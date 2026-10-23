醫院護理加薪、居家護理師訪視費卻凍漲 護理界籲調升

因應醫院護理人力荒，衛福部祭出各式獎勵，盼人力回流醫院，但同時強化在宅醫療相關政策，期減少醫院人力負荷。在宅醫療須靠居家護理所的護理師，但居家護理費調升幅度跟不上物質指數，醫院護理師薪資上調導致人才吸納效應，第一線居護所護理師指出，居護所人才羅致出現困境，「很難聘到新人」。

健保給付居家護理費長年凍漲，今年雖調升5%，仍難符合物價指數。國泰醫院居家護理所護理長洪怡蘋指出，近年消費者物價指數調漲近12%，許多居家護理所需自行承擔醫材、人力成本，鼻胃管、尿管等醫材都必須大量叫貨，押上大筆經費，且隨醫院護理師薪資調升，居護所若不開出5、6萬元以上月薪，很難聘到新人。

為改善居家護理師執業困境，護師公會全聯會理事長陳麗琴提出3大訴求，第一是合理調整居家給付，讓護理專業價值獲得肯定，留住居家護理人才；第二是完善出院準備服務，建立由醫院至社區標準化轉銜機制，讓有需要民眾返家當日即獲得合適照顧；第三要求政府盤點出院準備個管師與居家護理人力，建立合理人力配置與工作負荷。

現行健保「居家醫療照護整合計畫」，依病人失能程度分四類，第一類所需照護密度最低，第4類最高。護理師公會全聯會提議，應比照長照專業訪視，調升居家照護護理訪視點數，與今年調升5%前相比，建議第一類至少調升42.5%，第二至四類建議調升25%，也就是第一類從現行1050點調升至1500點，第4類從2055點提升至2569點。

健保署醫務管理組參議林右鈞指出，居家護理訪視費則依個案疾病狀況、照護複雜度及所需護理處置等資源投入程度，採資源耗用群概念分為四類，需求較高者給予較高費用，以反映實際投入。為強化護理人力投入在宅醫療誘因，並兼顧整體支付衡平性，健保署自今年4月起全面調升護理人員訪視費5%，並增訂兒童訪視、山地離島地區及緊急訪視提供加成。