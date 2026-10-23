扛醫材爬6樓…他們風雨無阻出勤 居家護理師守護「醫療孤兒」

台北市許多住宅老舊，沒有電梯的老公寓很多，國泰醫院居護所護理長洪怡蘋出勤時，扛著各式醫療裝備爬上5、6層樓的頂樓加蓋，是她的是日常。家訪時，不論晴雨，都要出勤，因為許多去不了醫院，在家裡等著她更換管路、協助換藥，不讓他們成為醫療孤兒。

洪怡蘋擔任居家護理師15年，她過去也曾在醫院擔任護理師。居家護理師需至病人家中，為其更換導尿管、鼻胃管等管路，每次出勤需背上各式醫材及無菌消毒藥水等，負重爬樓梯之外，還經常遇到病家中沒有冷氣，穿上隔離衣照顧病人，全身早已汗濕。勞力和護理專業皆不可少，需作為病人與醫師間橋樑，評估是否回診與緊急處置。

洪怡蘋指出，醫院護理師的工作為日常生活照顧、點滴注射等，但氣切管等管路更換，多由住院醫師、專科護理師執行。相較之下，居家護理師須付出更多勞力及專業技術。除了更換鼻胃管等各式管路，有時病人身上有大傷口褥瘡時，也要指導家屬換藥。

雖然不論刮風下雨都要出勤，工作相當辛勞，但洪怡蘋說，居家護理師的存在，可避免無法離開家中的病人成為「醫療孤兒」。

洪怡蘋曾前服務一位因腦中風倒下的老翁，妻子為了照顧先生，兼職清潔工，還要定時回家為丈夫灌食，家庭經濟狀況吃緊，她每周協助更換管路，傳授照顧技巧，也為照顧者打氣。老翁因為長期臥床，兩側髖骨出現長達10多公分褥瘡，在與老翁妻子合作，傷口終於癒合。

因老翁家境困窘，居護所先協助媒合華山基金會，協助老翁床上沐浴，至長照體系發展健全後，協助申請長照補助，更換電動床、氣墊床，減輕妻子每天翻身、拍背的辛勞，前後共照顧老翁10多年，直至老翁女兒上大學後，他才離世，至今老翁妻子仍定期回到醫院參與遺族支持活動。

我國進入超高齡社會，對居家醫療需求程度提升，政府只針對醫院護理師祭出留任措施，已導致人才分布改變。洪怡蘋說，過去國泰醫院居護所徵才，只要對院內貼出公告，就有不願輪夜班的護理師表達意願，近4年院內徵才已徵不到人，「招募十分困難」，背後原因正是病房護理師薪資提高，護理師比較後選擇在醫院任職。